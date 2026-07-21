Oficial: David Alonso correrá el MotoGP en 2027

David Alonso dio el salto más importante de su carrera deportiva. Honda Racing confirmó de manera oficial que el piloto madrileño de origen colombiano hará parte de su equipo principal de MotoGP a partir de la temporada 2027.

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La escudería japonesa anunció la noticia mediante un comunicado en el que informó que el corredor de 20 años firmó un contrato plurianual para competir en la máxima categoría del motociclismo mundial.

Así anunció Honda la llegada de David Alonso

"Honda Racing Corporation se complace en confirmar el fichaje de David Alonso mediante un contrato plurianual para el Campeonato del Mundo de MotoGP", señaló el fabricante, que destacó la rápida evolución del piloto desde su llegada al campeonato.

Honda también resaltó que Alonso "ha protagonizado una de las trayectorias más impresionantes de los últimos tiempos en las categorías ligeras", recordando que fue tercero en su temporada de debut en Moto3 en 2023 y que dominó esa categoría al año siguiente.

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El ascenso del piloto ha continuado en Moto2, donde compite desde 2025. En la presente campaña ocupa los primeros lugares del campeonato, luego de conseguir su primera victoria en la categoría en el Gran Premio de Hungría de 2025 y mantenerse en la pelea por el título de 2026.

En lo que va de esta temporada, Alonso viene de conquistar el Gran Premio de Países Bajos y de finalizar segundo en la cita de República Checa, resultados que consolidaron su candidatura para dar el salto definitivo a MotoGP.

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En su comunicado, Honda recordó además que el colombiano acumula 20 victorias, 30 podios y nueve pole positions entre Moto3 y Moto2. Asimismo, confirmó que tendrá su primer contacto con la moto de MotoGP durante los entrenamientos posteriores al Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2027.

Con este anuncio, David Alonso asegura su llegada a la élite del motociclismo mundial. A partir de 2027 defenderá los colores de Honda en MotoGP, culminando una progresión que lo ha convertido en una de las mayores promesas del deporte a nivel internacional.