EN VIVO Tour de Francia 2026 - etapa 18 - jueves 23 de julio

El Tour de Francia 2026 entra este jueves 23 de julio en su decisivo tríptico alpino con la disputa de la etapa 18, un recorrido de 185,2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette, una jornada que promete movimientos importantes en la clasificación general.

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Recorrido etapa 18 del Tour de Francia

La fracción contará con cinco puertos de montaña, incluidos dos de primera categoría, y finalizará en un ascenso de 7,1 kilómetros con una pendiente media del 6,7 %, escenario ideal para que los favoritos al título vuelvan a medirse.

Además de la batalla por la general, el perfil también favorece a los escapados. El primer gran ascenso del día, la Cota de Engins, de primera categoría, aparece muy temprano en el recorrido y podría ser el punto de partida para la fuga de la jornada.

En total, los corredores afrontarán 3.900 metros de desnivel positivo, pasando por los puertos de Engins (1.ª), Monteynard (2.ª), Terrasses (3.ª), Saint-Léger-les Mélézes (3.ª) y el ascenso final a Orcières-Merlette (1.ª), en una etapa que puede resultar determinante antes de las dos exigentes jornadas con final en el Alpe d'Huez.

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Siga EN VIVO la etapa 18 del Tour de Francia por Canal RCN

La etapa 18 del Tour de Francia 2026 se puede ver este jueves 23 de julio a través de la señal de la aplicación de Canal RCN a partir de las 8:30 a. m. (hora colombiana). Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa, tal como se ha hecho a lo largo de esta edición del Tour de Francia.