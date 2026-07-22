Robert Plazas ganó la tercera etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026

La tercera etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 se disputó este miércoles 22 de julio con una contrarreloj individual de 33,2 kilómetros, con salida y llegada en Aguazul, una jornada que comenzó a marcar diferencias importantes en la clasificación general.

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Resumen contrarreloj de la Vuelta de la Juventud 2026

El vencedor del día fue Robert Plazas (Team Sistecrédito), quien completó el recorrido en 40 minutos y 8 segundos, imponiéndose en una de las fracciones más exigentes de la primera parte de la competencia.

El pedalista nacido en Duitama sorprendió con su rendimiento y, tras la etapa, confesó que su objetivo inicial no era quedarse con la contrarreloj, sino buscar una victoria en una jornada de fondo durante el transcurso de la carrera.

El dominio del Team Sistecrédito fue evidente, ya que Mauricio Zapata terminó en la segunda posición, a 11 segundos, mientras que Andrés Umbarila (Motomart SHC Team) ocupó el tercer lugar, a 14 segundos del ganador.

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Clasificación general Vuelta de la Juventud - etapa 3

Gracias a este resultado, Robert Plazas asumió el liderato de la clasificación general con un acumulado de 7:43:08, seguido por Zapata y Umbarila, quienes mantienen las mismas diferencias registradas en la contrarreloj.

La carrera había tenido como vencedores de las dos primeras jornadas a Cristian Vélez y Felipe Bravo, pero la prueba contra el reloj terminó modificando el panorama y confirmó a Plazas como el nuevo hombre a vencer.

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La competencia continuará este jueves 23 de julio con la cuarta etapa, un recorrido de 140,8 kilómetros entre Yopal y Villanueva, donde los aspirantes al título buscarán mantener o recortar diferencias en la clasificación general.

La Vuelta de la Juventud EN VIVO por Canal RCN

La Vuelta de la Juventud Sistecrédito se puede seguir a través de la aplicación y el canal de YouTube de Canal RCN, que realizan la transmisión oficial de la carrera.