EN VIVO Tour de Francia 2026 - Etapa 5 - miércoles 8 de julio

Antes del exigente examen de montaña que espera en los Pirineos, el Tour de Francia 2026 ofrece este miércoles una jornada que, sobre el papel, favorece a los hombres más rápidos del pelotón. La quinta etapa recorrerá 158,3 kilómetros entre Lannemezan y Pau , en un trazado mayormente llano que podría resolverse con un embalaje masivo.

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La carrera llega con un nuevo líder en la clasificación general. El noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility) se enfundó el maillot amarillo tras la cuarta etapa, aprovechando el éxito de una numerosa escapada que también dejó como vencedor al danés Mads Pedersen . Ahora, el escandinavo buscará defender el liderazgo en una fracción que no debería generar grandes diferencias entre los favoritos.

El recorrido presenta un perfil prácticamente plano, aunque incluye la Côte de Baleix, un puerto de tercera categoría ubicado en la parte final del trayecto. Sin embargo, la dificultad no parece suficiente para romper el control de los equipos de los velocistas, que tienen ante sí la primera gran oportunidad de disputar un sprint masivo en esta edición del Tour.

Con los hombres de la clasificación general pensando en la montaña del jueves, la atención estará puesta en los especialistas del embalaje. Nombres como Jasper Philipsen , Tim Merlier , Olav Kooij , Biniam Girmay y el propio Mads Pedersen aparecen entre los principales candidatos para quedarse con la victoria de etapa si el pelotón controla cualquier intento de fuga.

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