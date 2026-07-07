Tour de Francia 2026: Egan Bernal y más colombianos en la general tras la etapa 4

Nueva fracción del ciclismo con el Tour de Francia como el principal objetivo para los deportistas. El calendario del 2026 ya tiene a una de las grandes competencias como protagonista con Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, entre otros que sueñan con quedar campeones de dicho certamen el 26 de julio.

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En la tercera jornada, Granollers, España fue la última parada de tierras españolas en ser protagonista. Tadej Pogacar se quedó con su primera etapa en el Tour de 2026. Esto le permitió quedarse con la cima de la general, pero en la cuarta jornada sufrió una caída en la competencia.

Mientras tanto, Sergio Higuita quedó en la decimoctava casilla de la general a 3:23 de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard que lideran con el mismo tiempo. Egan Bernal quedó en la posición 21 con 4:15 con respecto al líder y de 23 estuvo Harold Tejada con un tiempo de 4:38 de distancia con Pogacar y Vingegaard.

Sin embargo, en la cuarta jornada todo cambió en la clasificación general con Tadej Pogacar que bajó varias posiciones y con Torstein Træen que tomó el liderato de la general. Lo mismo con los colombianos que tuvieron una caída en la clasificación.

ASÍ LES FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA ETAPA 4 DEL TOUR DE FRANCIA

Las emociones ciclísticas siguieron con Carcasona como el punto de partida y Foix como el punto final. Un recorrido de 181,9 kilómetros y con 3259 metros de desnivel. Será una jornada de montaña con cuatro puertos de distintas categorías.

En los primeros 48 kilómetros, los ciclistas pasarán por Bedos, un puerto de montaña de cuarta categoría. Luego, casi de manera seguida se enfrentarán a uno de tercera categoría en Paradis, un punto de esprint en Quillan y dos finales de segunda categoría en Coudons y en los últimos trazados en Montségur.

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La fuga se consolidó con 34 participantes en la pelea por sacarles ventajas a distintos ciclistas en el pelotón. Mads Pedersen no estuvo entre los escapados desde el principio, pero, sobre los últimos kilómetros de la competencia estuvo atento para acelerar y llegar al esprint final.

Infortunadamente, la participación de los colombianos en esta fracción no fue para nada buena. Mads Pedersen fue el primero en cruzar la línea de meta con un tiempo de 4:10:45, los tres colombianos quedaron muy distantes del danés en la competencia.

Egan Bernal fue el primer colombiano de los tres en cruzar la línea en la posición 90 a 12:59 de Mads Pedersen. Sergio Higuita y Harold Tejada llegaron de 101 y 102 al final de la carrera con el mismo tiempo.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS COLOMBIANOS EN EL TOUR DE FRANCIA

1. Torstein Træen (Uno-X Mobility) 13:02:46

2. Sean Quinn (EF Education – EasyPost) ´´

3. Mathias Vacek (Lidl-Trek) a 3:50

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 7:53

5. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ´´

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6. Remco Evenepoel (Red Bull BORA – Hansgrohe) a 8:06

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a 48´´

7. Ramses Debruyne (Red Bull Bora – Hansgrohe) a 8:16

8. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 8:17

9. Juan Ayuso (Lidl – Trek) a 8:20

10. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a 8:41

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22. Sergio Higuita (XDS Astana Team) a 11:16´´

27. Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 12:08´´

29. Harold Tejada (XDS Astana Team) a 12:31´´