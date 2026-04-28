EN VIVO Tour de Romandía 2026 - prólogo - minuto a minuto

Todo está listo para el inicio del Tour de Romandía, que arrancará este martes 28 de abril con un prólogo corto pero exigente, ideal para comenzar a marcar diferencias entre los favoritos al título.

La jornada inaugural se disputará en Villars-sur-Glâne, con un recorrido de apenas 3,2 kilómetros completamente llano, lo que favorece a los especialistas en contrarreloj y a los corredores explosivos que buscarán vestir el primer liderato de la competencia.

Colombianos en el Tour de Romandía

En cuanto a la representación colombiana, estarán en competencia Nairo Quintana con el Movistar Team, Daniel Felipe Martínez con el Red Bull - BORA - hansgrohe y Sergio Andrés Higuita con el XDS Astana, quienes intentarán destacarse desde el primer día.

Favoritos al título en el Tour de Romandía

Entre los principales aspirantes al título aparecen nombres de peso como Tadej Pogacar, Florian Lipowitz y Oscar Onley, en una edición que promete alto nivel. Tras este prólogo, la carrera continuará con cinco etapas entre el miércoles 29 de abril y el domingo 3 de mayo, donde se definirá al campeón en territorio suizo.

Tour de Romandía 2026: cómo VER EN VIVO HOY martes 28 de abril

El prólogo del Tour de Romandía se correrá este martes 28 de abril a partir de las 8:30 (hora colombiana. El duelo se podrá ver en Señal Colombia; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30

España: 14:30

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:30

Chile, Bolivia y Venezuela: 9:30

Estados Unidos: 9:30 (D.C. y Florida) - 8:30 (Chicago) - 6:30 (Los Ángeles)

México: 7:30