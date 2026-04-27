"Estoy decepcionado": ciclista 'top' confirma que no correrá el Giro de Italia 2026

El ciclista español Mikel Landa no estará en la edición 2026 del Giro de Italia, luego de confirmarse que una lesión sufrida recientemente le impedirá ser de la partida en una de las grandes vueltas de la temporada.

Lea también Movistar anunció la próxima carrera de Nairo Quintana tras el título de la Vuelta a Asturias

¿Cuál lesión tiene Mikel Landa?

Landa, quien figuraba como el principal candidato para liderar al Soudal-Quick Step, sufrió una caída durante la Vuelta al País Vasco - Itzulia, en la que terminó impactando contra un vehículo de la organización, situación que derivó en una pequeña fractura pélvica.

Tras los exámenes médicos, se determinó que, aunque la lesión ha comenzado a sanar, requiere de un periodo adicional de recuperación, motivo por el cual el corredor de 36 años recibió la recomendación de no competir en la ‘corsa rosa’.

Mikel Lando confirmó que no irá al Giro de Italia

El propio Landa expresó su frustración por esta situación, asegurando que está “obviamente decepcionado” por no poder participar en la carrera, especialmente porque venía trabajando intensamente para recuperar su mejor forma tras un invierno complicado.

Lea también Nairo Quintana sumó un nuevo trofeo: este es el palmarés de títulos de la leyenda

“Es una pena perderme el Giro de Italia, sobre todo porque estaba motivado para volver tras lo del año pasado”, señaló el ciclista vasco, recordando que en 2025 también se vio obligado a abandonar la competencia tras sufrir la fractura de una vértebra en la primera etapa.

El español también enfatizó que, pese al golpe anímico, su prioridad en este momento es la recuperación: “Ahora lo importante es volver a ponerme en forma y luego pensar en nuevos objetivos para el resto de la temporada”.

Cabe recordar que Landa había iniciado su calendario en marzo con la Volta a Cataluña, tras superar una enfermedad que retrasó su debut en el año, y posteriormente mostró señales positivas en la Itzulia antes del infortunado accidente.

Nómina del Soudal-Quick Step para el Giro de Italia

A la espera del anuncio oficial de la nómina del Soudal-Quick Step para el Giro, todo apunta a que Filippo Zana, Jasper Stuyven y Paul Magnier estarán en la plantilla para esa competición.

¿Cuándo se corre el Giro de Italia 2026?

El Giro de Italia 2026 se disputará entre el 8 y el 31 de mayo, y no contará con uno de sus habituales animadores, teniendo en cuenta que los mejores resultados de Landa en 'grandes vueltas' fueron dos terceros lugares en la clasificación general, conseguidos en 2015 y 2022.