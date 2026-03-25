EN VIVO | Vuelta a Cataluña 2026 – etapa 3 - minuto a minuto

La Vuelta a Cataluña 2026 enfrenta este miércoles su tercera etapa con un recorrido de 159,4 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-seca, una jornada que, aunque apunta a un desenlace favorable para los velocistas, presenta suficientes exigencias en su primera mitad como para condicionar el desarrollo de la carrera.

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Tras dos etapas iniciales resueltas en finales nerviosos, el pelotón se enfrenta ahora a un trazado de media montaña con 2.279 metros de desnivel acumulado, ideal para que se consolide una fuga de calidad o para que los equipos más ambiciosos busquen endurecer la competencia desde temprano. El francés Dorian Godon defenderá el liderato de la general, luego de conservar el maillot tras la jornada en Banyoles, donde el danés Magnus Cort se impuso en el esprint.

La etapa tendrá su primer gran punto de quiebre en el Alt de la Mussara – Coll de les Llebres, puerto de primera categoría (10,4 km al 6,0%), cuya cima en el kilómetro 33,5 será clave para la formación de la escapada. Sin tregua, el pelotón enlazará con el Coll de Capafons (2ª categoría), un encadenado que puede dejar rezagados a los sprinters menos resistentes.

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Superado el tramo más exigente, la carrera entrará en una fase más controlada antes de afrontar el Coll Roig (3ª categoría), última dificultad puntuable situada a más de 40 kilómetros de meta. Este factor abre la puerta a una reorganización del grupo y aumenta las probabilidades de un final masivo en Vila-seca.

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Sin embargo, el desgaste acumulado y la tensión por la colocación en los kilómetros finales podrían volver a marcar diferencias. La etapa aparece como una oportunidad tanto para una fuga bien estructurada como para los equipos interesados en preparar un esprint, en lo que será el último examen antes de la alta montaña decisiva.

La etapa se podrá ver desde las 9:20 a. m. minuto a minuto en el Canal de Deportes de la App del Canal RCN: