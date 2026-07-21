EN VIVO Vuelta de la Juventud 2026 - segunda etapa - martes 21 de julio

La Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 continúa este martes 21 de julio con la disputa de la segunda etapa, una de las fracciones más exigentes de la primera parte de la competencia. El pelotón afrontará un recorrido de 182,3 kilómetros entre Aguazul, Monterrey, el regreso hacia Aguazul y la llegada a Yopal, en una jornada que podría empezar a marcar diferencias entre los aspirantes al título.

Tras el embalaje que definió la etapa inaugural, Cristian Vélez (Team Sistecrédito) se convirtió en el primer líder de la clasificación general. Ahora, el grupo deberá afrontar un recorrido de mayor desgaste, en el que los favoritos buscarán consolidar sus opciones y comenzar a perfilar la pelea por la camiseta de líder.

La edición 2026 reúne a 184 corredores, distribuidos en 28 equipos, quienes compiten en la principal vitrina del ciclismo colombiano para la categoría Sub-23. La carrera se extenderá hasta el 26 de julio, recorriendo carreteras de Casanare, Boyacá y Cundinamarca, con el objetivo de descubrir a las próximas figuras del pedalismo nacional.

Además del componente deportivo, la Vuelta de la Juventud impulsa la actividad turística y económica de las regiones anfitrionas. Las autoridades, la Federación Colombiana de Ciclismo y el Indercas reiteraron el llamado a los aficionados para programar sus desplazamientos, ya que durante el desarrollo de la etapa habrá cierres viales temporales en los corredores por donde pasará el pelotón.

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Siga EN VIVO la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud por Canal RCN

La segunda etapa de la Vuelta de la Juventud 2026 se puede ver este martes 21 de julio a través de la señal de la aplicación de Canal RCN a partir de las 10:30 a. m (hora colombiana). Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa.