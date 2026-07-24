EN VIVO Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 - quinta etapa - viernes 24 de julio

La quinta etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 se disputa este viernes 24 de julio entre Villanueva y Guateque. La jornada tendrá un recorrido de 115,4 kilómetros y marcará el inicio de la montaña, un terreno clave para los aspirantes al título.

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El recorrido pasará por los municipios de Villanueva, San Luis de Gaceno, Santa María, Macanal y Guateque. Además, las autoridades anunciaron cierres viales entre las 7:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde debido al paso de la competencia.

Tras la cuarta etapa, la clasificación general no presentó cambios importantes. Robert Plazas (Team Sistecrédito) continúa como líder, seguido por Andrés Umbarila (Motomart - SHC Team), quien se mantiene en la pelea por el campeonato.

En las otras clasificaciones, Juan Urián (Team Sistecrédito) conserva el liderato de la montaña, mientras que Cristian Vélez (Team Sistecrédito) sigue al frente de la clasificación por puntos.

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Siga EN VIVO la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud por Canal RCN

La quinta etapa de la Vuelta de la Juventud 2026 se correrá este viernes 24 de julio y se podrá ver a través de la señal de la aplicación de Canal RCN a partir de las 10:30 a. m (hora colombiana). Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa.