Los 7 ciclistas colombianos que terminan contrato al final del 2026 en el World Tour

La temporada ciclística 2026 está en la mitad de su calendario con el desarrollo del Tour de Francia. Al término de la Grande Boucle, como carreras más atractivas están los Campeonatos Mundiales de ruta, la Vuelta a España y el Giro de Lombardía.

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Teniendo en cuenta la recta final del calendario, algunos ciclistas y equipos están analizando su futuro, ya que a ciertas figuras del pelotón World Tour se les termina el contrato.

En el caso de los pedalistas colombianos, hay siete escarabajos del país que cuentan con contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 con escuadras World Tour.

Ciclistas colombianos que terminan contrato en el World Tour el 31 de diciembre

Los casos más sonados son los de Egan Arley Bernal con el Netcompany INEOS, Santiago Buitrago en el Bahrain Victorious y Harold Tejada con el XDS Astana Team.

Sobre Bernal se ha informado que la escuadra británica tiene en sus planes ofrecer un nuevo vínculo para seguir contando con sus servicios.

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En el caso de Buitrago existen dudas con respecto a su continuidad en el Bahrain Victorious, escuadra en la que registra siete temporadas. Teniendo en cuenta sus condiciones de escalador, el colombiano ha llamado la atención de otros equipos que lo buscarían como refuerzo a partir del 2027.

Harold Tejada se ha convertido en una de las figuras del XDS Astana Team, al ser protagonista en grandes vueltas y en carreras de una semana. Extraoficialmente se ha conocido que el ciclista de Pitalito renovaría su contrato.

Otros ciclistas colombianos que terminan contrato en diciembre de 2026 son Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), Brandon Rivera (Netcompany), Sergio Andrés Higuita (XDS Astana Team) y Nairo Quintana (Movistar Team).

Molano no continuaría en el UAE y emprendería un nuevo desafío; Rivera seguiría en el Netcompany con Egan Bernal; Higuita busca una renovación con el Astana y Nairo Quintana se retira del ciclismo profesional al final de la temporada.