EN VIVO Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 - tercera etapa (CRI) - miércoles 22 de julio

La Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 continuará este miércoles 22 de julio con la disputa de la tercera etapa, una contrarreloj individual de 33,2 kilómetros con salida y llegada en Aguazul, además de un paso hasta el PR 95 de la vía a Yopal.

La jornada será una de las más importantes de la primera semana de competencia, ya que permitirá comenzar a marcar diferencias en la clasificación general y perfilar a los principales candidatos al título de la carrera Sub-23.

Hasta el momento, Cristian Vélez, del Team Sistecrédito, se quedó con la victoria en la primera etapa, mientras que Felipe Bravo, del GW Erco Sportfitness, fue el vencedor de la segunda fracción tras imponerse al sprint en Yopal.

Con motivo del desarrollo de la etapa, las autoridades anunciaron cierres viales entre las 7:00 a. m. y la 1:30 p. m., por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para programar con anticipación sus desplazamientos.

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Siga EN VIVO la tercera etapa de la Vuelta de la Juventud por Canal RCN

La tercera etapa de la Vuelta de la Juventud 2026 se correrá este miércoles 22 de julio y se podrá ver a través de la señal de la aplicación de Canal RCN a partir de las 10:30 a. m (hora colombiana). Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa.