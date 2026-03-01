“Estos eventos ponen a soñar al país”: Lucena destaca el Gran Fondo del Giro de Italia

El Gran Fondo Giro d’Italia Ride like a Pro 2026 concluyó este 1 de marzo con un balance sobresaliente, posicionándose como una de las citas deportivas más importantes del calendario nacional. La competencia congregó a centenares de ciclistas que recorrieron los paisajes del departamento de Cundinamarca en una jornada marcada por la organización y la alta participación.

El trazado del Gran Fondo de Italia 2026 incluyó pasos por municipios como Sopó, Guasca y La Calera

El punto de partida y llegada fue el Embalse de Tominé, desde donde los participantes afrontaron recorridos de 84 y 132 kilómetros. El trazado incluyó pasos por municipios como Sopó, Guasca y La Calera, ofreciendo un atractivo combinado de exigencia física y riqueza natural.

Más allá de la competencia, el evento dinamizó la economía local con una variada oferta turística, gastronómica y hotelera en la región. Asimismo, las actividades previas en Bogotá aportaron un ambiente cultural que enriqueció la experiencia. El resultado final ratificó a Cundinamarca como un referente del ciclismo recreativo internacional.

Lea también Gran Fondo Giro de Italia: siga EN VIVO todos los detalles de la carrera

El ex Ministro del Deporte estuvo presente y llenó de elogios el evento: “espectacular. Felicitar al Canal RCN, a todas las marcas patrocinadoras porque este estilo de eventos son los que ponen al país a soñar, a vibrar. Ahora nos queda lo duro. Como diría Rigo, no repito las palabras, pero queda lo más”.

Ex Ministro del deporte, Ernesto Lucena, habló sobre la edición 2026 del Gran fondo: "estos son los eventos que merece el país, que merecen apoyar las marcas"

Camilo Uribe, periodista especializado en ciclismo del Canal RCN, aprovechó la presencia del ex dirigente para preguntarle por el evento deportivo: “el giro llegó para quedarse. Esta ruta con la gobernación de Cundinamarca le salió espectacular. El deporte trae paz, trae convivencia, usted ve la alegría de la gente, la gente Tibirita, la gente de Machetá, toda la gente como lo recibía, inspira”.

El ex Ministro del Deporte, entre el periodo 2019 y 2021, concluyó diciendo: “Yo creo que estos son los eventos que merece el país, que merecen apoyar las marcas, porque al final es lo que necesita Colombia”.