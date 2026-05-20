Etapa 12 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde ver

La edición 2026 del Giro de Italia retoma este jueves su recorrido con una etapa diseñada para los velocistas. Después del triunfo del ecuatoriano Jhonatan Narváez en el embalaje de Chiavari, la jornada 12 llevará al pelotón desde Imperia hasta Novi Ligure sobre un trazado de 175 kilómetros que mezcla el encanto de la costa ligur con el simbolismo histórico del ciclismo italiano.

Giro de Italia EN VIVO por RCN

Lea también Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 11

La etapa 12 del Giro de Italia 2026 será transmitida este jueves 21 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 5:55 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.

La fracción, que comenzará a las 6::05, Hora en Colombia, ha sido comparada con una Milán-Sanremo a la inversa. El recorrido partirá hacia el interior de Imperia hasta Pieve di Teco antes de conectar con la tradicional Vía Aurelia, atravesando localidades como Albenga y Savona en sentido contrario al de la clásica conocida como la “Classicissima”. Allí aparecerán las principales dificultades del día con el ascenso al Colle Giovo y al Bric Berton, ambos puertos de tercera categoría que podrían seleccionar el grupo antes de la llegada al valle del Po.

Aunque el perfil no presenta grandes exigencias montañosas, los últimos kilómetros prometen tensión entre los equipos de embaladores. A falta de 15 kilómetros estará ubicado el sprint intermedio Red Bull KM, que entregará bonificaciones de 6, 4 y 2 segundos para la clasificación general. El cierre será ideal para una definición masiva: la última curva aparecerá a tres kilómetros de meta y luego habrá una extensa recta de 2.800 metros hasta la llegada en Novi Ligure.

Etapa 12 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde ver

La ciudad piamontesa, además de recibir la meta, rendirá homenaje a dos leyendas italianas con el Museo dei Campionissimi, dedicado a Costante Girardengo y Fausto Coppi.

En la general, el portugués Afonso Eulalio conserva la maglia rosa con 27 segundos sobre Jonas Vingegaard. Más atrás aparecen Thymen Arensman, Felix Gall y Ben O'Connor, mientras que el italiano mejor ubicado es Giulio Pellizzari, noveno a 3:36.