Nueva jornada del Giro de Italia y los colombianos permanecen en competencia, este miércoles ganó el ecuatoriano Jhonatan Narváez y los dos exponentes nacionales finalizaron la jornada con alguna diferencia importante con respecto al grupo selecto de líderes.

Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 11

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Tras el tempranero abandono de Santiago Buitrago en la prueba, solo Egan Bernal y Einer Rubio son los únicos exponentes cafeteros, el del Ineos Netcompany mantiene una mejor ubicación en la general.

Einer Rubio ha sido protagonista en la prueba, la jornada del domingo se mostró muy fuerte y con piernas, pero la jornada del miércoles tras la contrarreloj lo dejó con una diferencia de 14 minutos y 10 segundos con respecto al ganador de la fracción.

Por su parte Egan Bernal logró un mejor resultado en la fracción 11, una jornada de media montaña que destroza piernas en la mitad del Giro de Italia, 195 kilómetros en donde el zipaquireño llegó a 3 minutos y 24 segundos.

Etapa 11

1. Jhonatan Narváez (ECU/UAE Emirates-XRG) - 4:33:45

2. Enric Mas (ESP/Movistar) - m.t.

3. Diego Ulissi (ITA/XDS-Astana) a 0:08

4. Chris Harper (AUS/Pinarello-Q36.5) a 0:08

5. Aleksandr Vlasov (RUS/Red Bull-Bora) a 0:08

19. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 03:24

63. Einer Rubio (COL/Movistar) a 14:10

General

1. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 39:40:34

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 0:27

3. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 1:57

4. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 2:24

10. Chris Harper (AUS/Pinarello-Q36.5) a 7:22

14. Davide Piganzoli (ITA/Visma-Lease a Bike) a 05:27

15. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 05:39

40. Einer Rubio (COL/Movistar) a 39:11