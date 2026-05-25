La Selección Colombia de Mayores anunció su lista de jugadores convocados para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



“Previo al inicio de la cita orbital, el combinado nacional se concentrará en la capital del país desde este lunes 25 de mayo hasta el 4 de junio. Colombia enfrentará a Costa Rica el próximo lunes 1 de junio a las 6:00 p. m. (hora COL) en el estadio Nemesio Camacho el Campín. Posteriormente, el jueves 4 de junio, la Selección tomará un vuelo directo hacia la ciudad de San Diego, Estados Unidos, para jugar ante Jordania el 7 de junio a las 6:00 p.m. (hora COL)”, señaló la FCF.

El grupo en el que está Colombia

“Colombia hará su debut en el Grupo K ante Uzbekistán el 17 de junio a las 9:00 p.m. (Hora COL). Luego, La’ Sele’ se medirá a la República del Congo (23 de junio) a las 9:00 p.m. (hora COL) y cerrará la zona contra Portugal (27 de junio) a las 6:30 p.m. (Hora COL)”, añadió.



Como bien se sabe y menciona la FCF, la selección de Portugal será el último rival del combinado patrio en la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA. En este duelo se podrá definir la primera posición de la zona.

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Reacción de la prensa lusa

Y ya que se habla del equipo luso, la prensa de este país reaccionó a la convocatoria de la Selección Colombia. “Lo más destacado son las inclusiones de Richard Ríos, centrocampista del Benfica, y Luis Suárez, delantero del Sporting. Ambos estuvieron presentes en los partidos de clasificación y preparación que tuvieron lugar esta temporada”, indicó O Jogo.



“Cabe destacar también la presencia del ex FC Porto Luis Díaz (actualmente en el Bayern), James Rodríguez (Minnesota United) y Juan Quintero (River Plate) en los 26 equipos electos en Colombia”, añadió.

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La lista de Colombia

Porteros: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) y David Ospina (Atlético Nacional).



Defensores: Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca) y Deiver Machado (Nantes).



Mediocampistas: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United) y Jaminton Campaz (Rosario Central).



Delanteros: Juan Camilo Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Javier Suárez (Sporting CP), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama) y Jhon Córdoba (Krasnodar).

















