Etapa 17 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde ver

La montaña vuelve a aparecer en el horizonte del Giro de Italia 2026 con una exigente etapa 17 que podría provocar nuevos movimientos en la clasificación general.

La jornada de este miércoles 27 de mayo unirá a Cassano d’Adda con Andalo sobre un recorrido de 202 kilómetros, en una fracción ondulada que pondrá a prueba a los favoritos en la recta decisiva de la competencia.

Los aficionados colombianos podrán seguir la transmisión desde las 6:00 a. m. a través de la APP del Canal RCN, en la sección de Deportes, y también por medio del canal oficial de YouTube de Deportes RCN. Además, el portal de Deportes RCN ofrecerá el minuto a minuto y todos los detalles de una jornada que promete ataques y emociones en la montaña.

La montaña reaparece en el Giro de Italia

La etapa 17 tendrá salida a las 05:10 a. m. hora local en Italia y atravesará varios sectores de media montaña antes de llegar a Trentino. El recorrido incluye el ascenso al Passo dei Tre Termini y posteriormente el Cocca di Lodrino, dos puertos que podrían seleccionar el grupo principal antes de la subida definitiva hacia Andalo.

Uno de los puntos clave del día será el Red Bull KM, ubicado a 15,4 kilómetros de meta, donde estarán en juego bonificaciones de tiempo de 6, 4 y 2 segundos para la clasificación general. Posteriormente aparecerá la subida categorizada Andalo-Lever, de 8,3 kilómetros al 3,6 % de pendiente media y rampas que alcanzan el 9 %.

El ascenso final hacia Andalo contará con 5,9 kilómetros al 6,2 %, aunque en los últimos tramos las pendientes aumentarán considerablemente. Tras un pequeño descenso, los corredores afrontarán una llegada llana en la que también habrá bonificaciones de 10, 6 y 4 segundos.

La carrera se reanudará con Jonas Vingegaard vestido con la maglia rosa. El líder del Visma-Lease a Bike aventaja por más de cuatro minutos a Felix Gall y a Thymen Arensman, mientras que el Giro concluirá el próximo 31 de mayo en Roma.