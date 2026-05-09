La emoción del Giro d'Italia continúa este domingo con la disputa de la tercera etapa, una jornada que marcará el cierre del paso de la competencia por territorio búlgaro y que podrá seguirse en Colombia a través del canal RCN, encargado de la transmisión oficial para el país.

Etapa 3 del Giro de Italia: planimetría, recorrido, hora y dónde ver

Después de una segunda etapa completamente caótica y marcada por las caídas, el pelotón afrontará ahora un recorrido de 175 kilómetros que, en el papel, parece ideal para los velocistas. Aunque el trazado contará con un puerto de segunda categoría en la mitad de la jornada, la montaña no luce lo suficientemente exigente como para romper la carrera entre los favoritos a la clasificación general.

La expectativa estará centrada en el trabajo de los equipos de los sprinters, que tendrán más de 70 kilómetros tras el ascenso para reorganizarse y preparar la llegada masiva. Los tradicionales “trenes” volverán a escena buscando posicionar a sus líderes para una definición al embalaje que promete alta velocidad y tensión en los metros finales.

El Canal RCN es el encargado de transmitir el Giro de Italia

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La etapa llega después de un día dramático en el Giro. La segunda jornada dejó imágenes impactantes tras una caída a más de 65 kilómetros por hora que provocó múltiples abandonos y alteró por completo el desarrollo de la carrera. Entre los corredores que se vieron obligados a retirarse aparecieron nombres importantes como Santiago Buitrago, Marc Soler y Jay Vine.

En medio del caos, el gran protagonista terminó siendo el uruguayo Guillermo Silva, quien sorprendió al quedarse con la victoria de etapa y vestir la ‘maglia’ rosa como líder de la clasificación general. Además, el danés Jonas Vingegaard dejó claras sus intenciones al lanzar el primer aviso serio entre los favoritos al título.

El Giro buscará recuperar algo de calma en una jornada diseñada para los embaladores, aunque en esta carrera la tranquilidad nunca parece estar garantizada. La transmisión de la etapa 3 podrá seguirse por televisión a través del canal RCN en su señal HD2, en Youtube y también en la APP del Canal RCN en su sección de Deportes, donde los aficionados colombianos podrán acompañar cada detalle de una competencia que ya empezó a entregar emociones desde sus primeros días.