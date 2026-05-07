El deporte uruguayo registrará un hito histórico este viernes cuando Thomas Silva se convierta en el primer corredor del país suramericano en iniciar el Giro de Italia, una de las tres grandes rondas del calendario internacional del ciclismo.

Primer Uruguayo en el Giro de Italia: día histórico en la 'corsa rosa'

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Sin embargo, a pesar de la magnitud del hito, el corredor del XDS Astana Team prefiere mantener los pies en los pedales: "Estoy muy contento, la verdad. Pero al final son cosas en las que uno no piensa mucho. Quizás para la historia del país o para la gente sea algo chocante, pero en lo personal trato de no enfocarme en eso, sino en rendir al máximo y lo mejor posible", confiesa Silva en una entrevista con la Agencia EFE.

Con la claridad de quien sabe la dificultad hacia el profesionalismo desde Uruguay, añade: "Prefiero que quede para la historia el poder conseguir algo antes que simplemente participar".

El estreno de Silva en la 'Corsa Rosa' no es fruto del azar ni de una invitación de última hora, sino un objetivo trazado desde que firmó su contrato con la formación kazaja. "Desde el primer momento con el equipo, en diciembre, armamos el calendario de mitad de año y ya estaba el Giro en el plan", revela el ciclista.

Thomás Silva llega en excelente estado de forma al Giro de Italia tras vencer en China

Silva, reconocido por ser un corredor versátil, capaz de superar la media montaña y rematar en grupos reducidos, llega a la cita italiana en el que probablemente sea el mejor momento de su carrera. El pasado abril se alzó con la victoria en el Tour de Hainan (China), donde además sumó dos triunfos de etapa.

"La forma es muy buena. El equipo confió en mí para disputar la general en China y se dio de lujo. Después de eso, hicimos una concentración en altura de dos semanas para bajar ahora e ir directo al Giro. Las sensaciones en la montaña han sido súper", explica.

Tras debutar el año pasado en la Vuelta a España con el Caja Rural, el uruguayo ya sabe la exigencia de una gran vuelta y es consciente de que el Giro de Italia es "completamente distinto" si se lo compara con las competiciones clásicas o las rondas de menor duración.

"La fatiga que se acumula en 21 días es tremenda. Va en la capacidad de cada uno para tolerar ese desgaste", señala a pocos días del arranque de la competición, que partirá desde Bulgaria y llegará a Italia en la cuarta etapa.

Su rol en el equipo será dinámico y afirma que no viaja sólo para proteger a sus líderes, entre los que se sobresale el ecuatoriano Harold López, sino que gozará de ciertas cartas blancas para buscar algún triunfo individual.

"En principio tendré libertad en ciertas etapas. Habrá que buscar la oportunidad, ya sea desde la fuga o desde el pelotón. Tocará hacer de todo: el día que toque ayudar, lo haremos, y el día que tengamos apuntado en el calendario, intentaremos hacerlo lo mejor posible", afirma.

Al ser consultado sobre qué jornadas tiene en mente, Silva prefiere ser discreto: "Dentro de las primeras dos semanas hay varios días interesantes, pero el día específico prefiero guardármelo para mí".

En un Giro de Italia marcado por las bajas de Tadej Pogacar, Isaac del Toro o Joao Almeida —entre otros—, el británico Adam Yates será el jefe de filas del UAE en la lucha por la 'maglia' rosa contra Jonas Vingegaard (Visma), principal candidato al título.

Silva, por su parte, admite que ya está acostumbrado a formar pelotón con las grandes figuras del ciclismo, aunque reconoce los nervios iniciales y la ilusión de competir junto a ellos.

El Giro de Italia comenzará el 8 de mayo y culminará el día 31 en Roma con un recorrido de casi 3.500 kilómetros distribuidos a lo largo de 24 días.