Etapa 3 - Vuelta al País Vasco: así terminaron los colombianos en la clasificación general

Axel Laurance ganó este miércoles la tercera etapa de la Itzulia Vuelta al País Vasco 2026, tras imponerse en Basauri al término de una jornada nerviosa de 153 km, marcada por el abandono de Isaac del Toro y la solidez de Paul Seixas para conservar el liderato.

El francés del Ineos Grenadiers resolvió a su favor el mano a mano final con el español Igor Arrieta, segundo en meta a apenas dos segundos, mientras el grupo de los principales favoritos cruzó la línea a 1:04 del vencedor sin cambios de calado en la parte alta de la clasificación general.

La tercera etapa de la Itzulia-Vuelta al País Vasco 2026 ofreció una jornada exigente de 152,8 kilómetros con salida y llegada en Basauri, marcada por un recorrido quebrado y sin tregua. Desde los primeros kilómetros, el pelotón enfrentó un terreno sinuoso que fue seleccionando el grupo y desgastando a los favoritos.

En el tramo final, la carrera se tensó aún más con el paso por Sarasola y el sprint intermedio en Zubialde, donde las bonificaciones añadieron un componente táctico clave. Posteriormente, la subida a Zaratamo terminó de endurecer la jornada antes de la llegada.

Así van los colombianos en la clasificación general tras la tercera etapa en la Vuelta al País Vasco

1. Axel Laurance (FRA/Ineos Grenadiers) - 3:38:33

2. Igor Arrieta (ESP/UAE Emirates-XRG) a 0:02

3. Natnael Tesfatsion (ERI/Movistar) a 0:14

21. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 1:04

23. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 1:04

28. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 1:04

80. Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 6:21

General

1. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) - 8:08:24

2. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 1:59

3. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 2:08

8. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 2:48

18. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 4:34