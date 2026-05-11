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Colombianos en el Giro de Italia

Etapa 4 del Giro de Italia: planimetría, recorrido, hora y dónde ver

Regreso de la ‘Corsa Rosa’ a territorio italiano, luego de un inicio en Bulgaria que dejó caídas, cortes y diferencias entre los favoritos al título.
Camilo Nieto
Giro de Italia.
Giro de Italia 2026. // AFP

La cuarta etapa del Giro de Italia 2026 marcará este martes 12 de mayo el esperado regreso de la ‘Corsa Rosa’ a territorio italiano, luego de un histórico inicio en Bulgaria que dejó caídas, cortes y diferencias inesperadas entre los principales favoritos al título. La jornada se disputará entre Catanzaro y Cosenza sobre un recorrido de 138 kilómetros que promete emociones de principio a fin.

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La fracción aparece como una etapa abierta y difícil de controlar para los equipos de velocistas. Aunque podría resolverse en un sprint masivo, el ascenso a Cozzo Tunno amenaza con romper el pelotón y poner en aprietos a varios especialistas en embalaje. Será una jornada clave para medir fuerzas antes de las exigentes etapas de montaña que se aproximan en territorio italiano.

La transmisión de la etapa podrá seguirse a través del HD2 del Canal RCN, además del canal oficial de YouTube y la App del Canal RCN en su sección de Deportes, donde también habrá información al instante sobre el desarrollo de la competencia.

El inicio del Giro también ha tenido como protagonistas al uruguayo Guillermo Thomas Silva, primer pedalista de su país en vestir la maglia rosa, y al francés Paul Magnier, quien ganó dos etapas y domina provisionalmente la clasificación por puntos.

Desde las 6:30 a. m. la señal de la App tendrá todas las incidencias de la etapa 4 del Giro de Italia

https://www.canalrcn.com/co/player/67bd9751e81fc64038adf341

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