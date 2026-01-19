El World Tour 2026 arranca con varios movimientos en el mercado de fichajes. Los equipos de la élite del ciclismo internacional trabajan en el armado de nóminas competitivas que puedan romper con la hegemonía impuesta por el Visma y el UAE, especialmente durante las grandes carreras en los últimos años.

Con ese contexto, equipos como Ineos, Soudal y demás han hecho movimientos buscando armar una plantilla que se pueda hacer frente a los grupos de trabajo de Jonas Vingegaard o Tadej Pogacar. Por ello, un movimiento en la ventana de transferencias ha puesto la lupa sobre el equipo que podría competir contra los dos gigantes.

Tras una movida inesperada, el Red Bull - BORA Hansgrohe logró cerrar la llegada de Remco Evenepoel. El ciclista belga que era hasta hace unos meses la estrella del Soudal Quick Step decidió dejar la escuadra que lo dio a conocer para sumarse a un nuevo proyecto. Un hecho que no pasó desapercibido.

En el BORA, la llegada de Remco fue recibida como una nueva oportunidad para meterse de lleno en la pelea por las grandes vueltas. La presencia del ciclista oriundo de Bélgica, sumada a figuras como Primoz Roglic, Daniel Felipe Martínez, Florian Lipowitz y Giulio Pellizzari, abre un abanico de chances para la formación alemana.

Por el lado de Daniel Felipe Martínez, el arribo de Remco sube la exigencia personal. El colombiano, que ya logró un subtítulo del Giro de Italia con el equipo alemán, sabe que debe estar en un alto nivel para hacer presencia en las mejores carreras del calendario World Tour.

El pedalista nacido en Soacha, no quiere estar relegado en una plantilla llena de figuras y su deber será ajustarse a la alta competencia interna para poder tener protagonismo. Un papel al que Martínez ya está acostumbrado después de su previo trabajo al servicio de figuras como Egan Bernal.

Ahora, el BORA busca un plan que pueda ser clave en buscar imponerse como el tercer equipo en la conversación por el liderazgo del World Tour. Las figuras del equipo alemán están en condiciones de pelear mano a mano con los equipos que lideran la élite del ciclismo internacional.

Habrá que esperar al desarrollo de la temporada 2026. El primer gran reto de Daniel Martínez y el BORA 2026 será el Giro de Italia que se correrá desde el mes de mayo en suelo europeo y que servirá como antesala del Tour 2026.







