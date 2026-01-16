Alarma en la UCI World Tour; estelar fichaje sufre extraño virus que afecta su calendario

El Tour Down Under será la primera carrera por etapas de categoría UCI World Tour que habrá en este 2026, competencia que dará inicio desde el próximo martes 20 de enero y que finalizará el domingo 28 del mismo mes.

Los equipos van ultimando detalles para lo que serán las competencias en esta nueva temporada, sin embargo, los problemas ya empiezan a surgir a pocos días de empezar el año, pues una noticia frustra los planes de un importante velocista que es considerado un fichaje estelar para este 2026.

Problemas para el Decathlon; extraño virus afecta su principal corredor

De acuerdo con información del portal web de ciclismo más visitado en los Países Bajos (WielerFlits), un portavoz del Decathlon CMA CGM Team anunció que el velocista neerlandés Olav Kooij tendrá que ausentarse de los entrenamientos y de las carreteras mientras se recupera de un extraño virus del que poco cuentan detalles.

“El corredor neerlandés ha contraído un virus, lo que significa que su debut con sus nuevos colores se ha pospuesto... en consulta con su preparador y el personal médico del equipo, Olav ha elaborado un amplio protocolo de recuperación para restablecer su plena capacidad física lo antes posible”.

¿Cuándo estará de regreso el corredor Olav Kooij?

El pedalista de 24 años, quien surgió como talento del Visma | Lease a Bike y ascendió al primer equipo en 2021, decidió salir del equipo neerlandés y probar experiencia con el Decathlon en este 2026, un movimiento que llenó de expectativas al conjunto francés, que había preparado todo un proyecto deportivo entorno a Kooij.

Esta inesperada enfermedad no solo deja incertidumbre con el futuro del velocista, sino también trunca los planes que tenía el Decathlon en su calendario, pues la mayoría de los equipos ya han publicado la hoja de ruta de sus principales corredores, sin embargo, poco y nada se sabe de las competencias que tendrá Kooij en este 2026 y tampoco una fecha estimada de regreso.

Eso sí, el portavoz del equipo dice que el 'sprinter' está está bajo estrictas indicaciones de descanso y que no se buscará acelerar su regreso.