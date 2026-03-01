¡Éxito total! Confirmado el Gran Fondo Giro d’Italia Ride like a Pro hasta 2028

El Gran Fondo Giro d’Italia Ride like a Pro 2026 se llevó a cabo con éxito total este 1 de marzo, consolidándose como uno de los eventos deportivos y turísticos más relevantes del país.

La competencia reunió a cientos de aficionados al ciclismo en un recorrido que integró exigencia física, además de emblemáticos paisajes del departamento de Cundinamarca.

Gran Fondo Giro d’Italia Ride like a Pro hasta 2028

Con salida y llegada en el Embalse de Tominé, la jornada transcurrió sin contratiempos a lo largo de dos distancias (132 km y 84 km), atravesando municipios como Sopó, Guasca, La Calera y Chocontá, entre otros.

Los ciclistas disfrutaron del evento por su organización y seguridad, lo que combinado con la masiva participación fueron aspectos que fueron valorados por competidores y asistentes.

Además del componente deportivo, la cita impulsó la economía regional gracias a una amplia oferta turística, gastronómica y hotelera distribuida en 12 municipios. La previa, con la entrega de kits en la Plaza de la Paz en Bogotá, también contó con actividades culturales que anticiparon el ambiente festivo.

Contrato por tres temporadas: el evento ciclístico continuará hasta el 2028

El balance general fue altamente positivo, reafirmando a Cundinamarca como epicentro de grandes eventos ciclísticos y fortaleciendo su proyección a nivel internacional.

El próximo año seguramente tendremos una nueva versión de semejante evento deportivo, la organización firmó convenio por tres años, razón por la cual hasta el año 2028 está asegurada la exitosa prueba.

Ex Ministro del deporte, Ernesto Lucena, habló sobre la edición 2026 del Gran fondo: "estos son los eventos que merece el país, que merecen apoyar las marcas"

Camilo Uribe, periodista especializado en ciclismo del Canal RCN, aprovechó la presencia del ex dirigente para preguntarle por el evento deportivo: “el giro llegó para quedarse. Esta ruta con la gobernación de Cundinamarca le salió espectacular. El deporte trae paz, trae convivencia, usted ve la alegría de la gente, la gente Tibirita, la gente de Machetá, toda la gente como lo recibía, inspira”.

El ex Ministro del Deporte, entre el periodo 2019 y 2021, concluyó diciendo: “Yo creo que estos son los eventos que merece el país, que merecen apoyar las marcas, porque al final es lo que necesita Colombia”.