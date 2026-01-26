El ciclista colombiano Fernando Gaviria está listo para afrontar un nuevo desafío profesional después de haber sido anunciado como integrante del equipo español de categoría UCI ProTeam Caja Rural-Seguros RGA.

Luego de cumplir con los entrenamientos de preparación, Gaviria fue confirmado para su primera carrera del 2026 al haber sido nombrado como líder del Caja Rural-Seguros RGA para disputar la sexta edición del AlUla Tour.

El colombiano parte como favorito a luchar por victorias de etapa, teniendo en cuenta que la carrera que se disputa en Arabia Saudita presentará tres finales para ciclistas especialistas en embalajes, mientras que las dos fracciones restantes serán para escaladores.

Nómina del Caja Rural-Seguros RGA para el AlUla Tour

Fernando Gaviria contará con el respaldo de Julen Arriolabengoa, Javier Ibáñez, Gorka Sorarrain, Sebastian Berwick, Jan Castellon e Iker Villar en el Caja Rural-Seguros RGA para el AlUla Tour.

De la nómina presentada, Sebastian Berwick y Jan Castellon se destacan como escaladores, mientras que los demás serán rodadores para cumplir con los intereses del equipo.

La edición del 2026 será la segunda en la que participará Fernando Gaviria en el AlUla Tour, teniendo en cuenta que en la temporada 2022 registró un tercer lugar en la primera etapa, mientras que en la cuarta fue sexto y en la última fracción ocupó la cuarta casilla.