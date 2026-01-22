El Movistar Team le cambia los planes a Nairo Quintana: no estaría en importante carrera

La temporada ciclística internacional comenzó y las principales escuadras del World Tour están empezando a darle rodaje a sus principales figuras de cara a los grandes objetivos del año.

Es el caso del Movistar Team, que ya ha anunciado las primeras pruebas en la que estarán los colombianos Nairo Alexander Quintana y Diego Pescador.

Lea también Oficial: Movistar anunció primera carrera de Nairo en Europa para este 2026

Según se dio a conocer, Quintana debutará en la temporada 2026 en la Classica Camp De Morverde, que se llevará a cabo el viernes 23 de enero.

La prueba española tendrá un exigente recorrido montañoso de 163.4 kilómetros con inicio y meta en Estivella.

Quintana estará acompañado por Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl Pierna, Diego Pescador, Javier Cubillas e Ibai Villate.

Movistar Team confirmó la segunda carrera de Nairo en el 2026

Además de la Classica Camp De Morverde, el Movistar Team alineó a Nairo Quintana para disputar el Gran Premio Castellón, que se disputará el 24 de enero.

La carrera española con inicio en Castellón y meta en Onda contará con un recorrido de 171.7 kilómetros.

Quintana tendrá el respaldo de Jon Barrenetxea, Lorenzo Milesi,Michel Hessmann, Nelson Oliveira, Javier Cubillas e Ibai Villate.

Nairo Quintana no estará en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026

Teniendo en cuenta la participación de Nairo Quintana en las pruebas españolas, el experimentado ciclista colombiano no estaría en los Campeonatos Nacionales de Ruta.

Y es que los Nacionales de Ruta fueron programados desde el 5 hasta el 8 de febrero, por lo que se le dificultaría a Nairo desplazarse desde Europa a Colombia para disputar las pruebas.