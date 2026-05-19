Filippo Ganna ganó la etapa 10 del Giro de Italia; así quedó la clasificación general

La edición 109 del Giro de Italia vivió este martes 19 de mayo una de las jornadas más determinantes para el futuro de la clasificación general. La etapa 10 fue una contrarreloj individual de 42 kilómetros con inicio en Viareggio y meta en Massa.

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Teniendo en cuenta el recorrido plano y propio para especialistas, el ganador del día fue el italiano Filippo Ganna (Netcompany INEOS), quien completó la fracción con un tiempo de 45'53''.

Lucha por la clasificación general

En cuanto a la lucha por los puestos de privilegio en la clasificación general, la gran sorpresa del día la dio el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany INEOS), quien finalizó la jornada en la segunda posición a 1'54'' de Filippo Ganna.

Este resultado le sirvió a Arensman para escalar a la tercera posición de la general.

Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) fue 13 en la etapa 10 a 3'00'' de Filippo Ganna y en la clasificación general se mantuvo segundo, pero ahora está a 27'' del líder, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).

Top 5 clasificación general del Giro de Italia

Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) 39H40'34'' Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 27'' Thymen Arensman (Netcompany INEOS) a 1'57'' Felix Gall (Decathlon CMS CGM) a 2'24'' Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) a 2'48''

Colombianos en la etapa 10 del Giro de Italia

Egan Bernal (Netcompany INEOS) fue el mejor colombiano de la etapa 10 del Giro de Italia al terminar la jornada en la posición 23 a 3'47'' de Filippo Ganna.