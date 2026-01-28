Fernando Gaviria vive un nuevo comienzo en su carrera profesional en el equipo Caja Rural. Esta semana el pedalista antioqueño se estrenó en el 2026 con su nuevo equipo y ahora intenta recuperar su nivel, la organización del Tour AL-Ula lo presentó como un pedalista a tener en cuenta en la nueva edición de la prueba. Segundo día de competencia.

El pedalista colombiano comienza un nuevo capítulo con la escuadra española, Fernando Gaviria fue anunciado a finales del año pasado con la escuadra ibérica,, en el mes de noviembre, la prueba saudí en enero, el Tour de Al Ula, bajó el telón para que el colombiano recupere sensaciones luego de un par de años sin los mejores resultados en el World Tour.

Caja Rural le da una nueva oportunidad a Fernando Gaviria

Fueron meses complicados para el ciclista, por la misma fecha en la que se anunció su desvinculación del Movistar Team, el corredor quedó expuesto por una infracción que cometió en Mónaco; allí Gaviria tuvo que presentarse al tribulan por "conducción temeraria, por infracciones en el código de circulación por no ceder el paso y circular en sentido contrario".

Además de la denuncia que fue publicada por el diario francés Nice-Matin, el fiscal del caso Mathias Marchand, aseguró que el corredor era un "peligro público", por conducir con alto grado de alcohol.

La situación obligó a que Fernando Gaviria pagara una multa de cinco mil euros, y como si fuera poco le solicitaron dos meses de prisión condicional; el fiscal del caso se mostró sorprendido porque un pedalista de la élite fuera juzgado por estos incidentes.

Fernando Gaviria regresa al Tour de AlUla después de su primera participación en 2022

Gaviria busca la reivindicación, la organización de la prueba en Arabia Saudita lo presentó como toda una estrella: "El corredor colombiano, que vistió la camiseta amarilla y ganó dos etapas en el Tour de Francia 2018 y cinco etapas en el Giro, regresa al Tour de AlUla después de su primera participación en 2022".

Esta competencia tiene buenos recuerdos para el ciclismo colombiano, dos podios gracias a Santiago Buitrago en el año 2022 y 2023, segundo y tercer lugar, respectivamente. Este miércoles se disputó la segunda jornada y el Fernando Gaviria se mantiene en el lote principal, con los tiempos de los mejores corredores, como es el caso del velocista Jonathan Milan.

Clasificación de la segunda etapa

1. Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek)

2. Daniel Skerl (ITA/Bahrain-Victorius)

3. Pascal Ackerman (GER/Jayco-AlUla)

4. Matteo Moschetti (ITA/Pinarello-Q36.5) - m.t.

5. Matteo Malucelli (ITA/XDS-Astana) - m.t.

6. Robin Froidevaux (SUI/Tudor Pro Cycling) - m.t.

7. Jason Tesson (FRA/TotalEnergies) - m.t.

8. Milan Fretin (BEL/Cofidis) - m.t.

9. Timo de Jong (NED/Picnic-PostNL) - m.t.

10. Milan Vader (NED/Pinarello-Q36.5) - m.t

18. Fernando Gaviria (COL/Caja Rural-RGA) - m.t

Clasificación General:

1. Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek) - 6:54:11

2. Milan Fretin (BEL/Cofidis) 0:14

3. Matteo Moschetti (ITA/Pinarello-Q36.5) a 0:16

4. Laurenz Rex (BEL/Soudal-Quick Step) a 0:20

5. Fernando Gaviria (COL/Caja Rural-RGA) a 0:20

6. Mark Donovan (GBR/Pinarello-Q36.5) a 0:21

7. Timo de Jong (NED/Picnic-PostNL) a 0:22

8. Edoardo Zamperini (ITA/Cofidis) a 0:24

9. Dries De Bondt (BEL/Jayco-AlUla) a 0:27

10. Hugo Page (FRA/Cofidis) a 0:29