Germán Darío Gómez envió comunicado tras la sanción de UCI

El ciclismo colombiano se sacudió este martes 27 de enero luego de que se confirmara la suspensión provisional de Germán Darío Gómez, corredor del Team Polti VisitMalta, tras un resultado analítico adverso.

El ciclista, de 24 años y nacido en Betulia, Santander, fue notificado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) luego de un control realizado el 28 de diciembre de 2025, fecha en la que se le practicó un estudio mientras se encontraba en proceso de recuperación por una cirugía de clavícula.

La sustancia por la que fue suspendido Germán Darío Gómez

Según se conoció, el resultado adverso corresponde a Boldenona, sustancia utilizada para estimular la fuerza y el aumento de la masa muscular, razón por la cual el organismo internacional procedió con la suspensión provisional del deportista.

Horas después de conocerse la decisión, Gómez se pronunció a través de sus redes sociales, donde publicó un comunicado oficial dirigido a la opinión pública, expresando su sorpresa frente al resultado.

Germán Darío Gómez se pronunció tras la sanción de UCI

En el texto, el corredor aseguró que “nunca he considerado las malas prácticas para obtener ventaja. Nunca ha sido ni será un camino para alcanzar un objetivo”, reafirmando su postura frente al juego limpio y su trayectoria como atleta profesional.

El santandereano también manifestó que atraviesa “el día más complejo de mi vida deportiva”, aunque enfatizó que su comportamiento “dentro y fuera de competencia ha sido siempre transparente y ejemplar”.

De acuerdo con la normativa vigente, Germán Darío Gómez tiene derecho a solicitar una segunda prueba, mecanismo que podría ser determinante en el desarrollo del proceso disciplinario.

“A partir de este instante empezaré el proceso que haya lugar para demostrar mi inocencia, limpiar mi buen nombre y poder continuar mi carrera deportiva”, señaló el ciclista, quien aseguró que ejercerá su legítima defensa.

Finalmente, el corredor agradeció el respaldo de su equipo, Team Polti VisitMalta, y reiteró su compromiso con el ciclismo limpio, asegurando que continuará trabajando para “resolver este impase y volver más fuerte en el menor tiempo posible”, mientras se esclarece su situación ante la UCI.