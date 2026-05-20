Jhonatan Narváez igualó a Fernando Gaviria en el Giro de Italia: este es el historial

El pedalista ecuatoriano Jonathan Narváez logró este miércoles 20 de mayo su tercera victoria de etapa en la edición 109 de esta competencia, igualando una histórica marca que tenía el colombiano Fernando Gaviria en el Giro de Italia.

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Fernando Gaviria, por ahora se mantiene como el latinoamericano con más consagraciones de etapa en una sola prueba, cuatro en total en la edición 2017. Con este triunfo el ecuatoriano está a un triunfo este año para igualar la gesta.

El protagonismo esta edición arrancó con el triunfo en la cuarta etapa disputada entre Catanzaro y Cosenza, de 138 kilómetros. El ecuatoriano Jhonatan Narváez también logró ganar el sábado 16 de mayo en la octava etapa del Giro de Italia, disputada entre Chieti y Fermo, después de una fuga de más de 75 kilómetros.

El latinoamericano se ha impuesto nuevamente en la undécima etapa del Giro de Italia disputada entre Porcari y Chiavari, de 195 km, su tercer éxito en la presente edición, esta vez en duelo con el español Enric Mas (Movistar), segundo clasificado en una jornada que mantuvo con la maglia rosa al portugués Afonso Eulalio.

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Sin embargo, en el total de victorias el antioqueño fue igualado por el nacido en El Playón de San Francisco, en una región en el norte del país. El ecuatoriano ya registraba dos triunfos antes en la edición 2020 ganó su primera etapa, en la jornada 12 y luego logró su segundo triunfo parcial, imponiéndose en la etapa inicial.

El colombiano Fernando Gaviria logró su quinta victoria en el 2019, el 13 de mayo en la tercera etapa, luego de que el jurado de comisarios descalificara al italiano Elia Viviani (Deceunick Quick Step) por sprint irregular en la definición de la tercera etapa con final en la localidad de Orbetello.