Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 12

Una emocionante jornada con constantes fugas y sorpresas se registró este jueves 21 de mayo en la etapa 12 del Giro de Italia que contó con un recorrido 175 kilómetros con inicio en Imperia y meta en Novi Ligure.

La victoria del día fue para el belga Alec Segaert (Bahrain Victorious), quien sorprendió en el último kilómetros al lanzar un ataque, que dejó sin respuesta a los embaladores y a sus respectivos equipos.

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Segaert contó con la fuerza suficiente para rematar la jornada y cruzar en primer lugar y en solitario la línea de meta.

La segunda posición del día fue para Toon Aerts (Lotto Intermarché) a 3'' y el top 3 lo completó el uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS AStana TEam) a 3''.

Top 5 de la etapa 12 del Giro de Italia 2026

Alec Segaert (Bahrain Victorious) Toon Aerts (Lotto Intermarché) a 3'' Guillermo Thomas Silva (XDS AStana TEam) a 3'' Ethan Vernon (NSN Cycling Team) a 3'' Jasper Stuyven (Soudal Quick Step) a 3''

Colombianos en la etapa 12 y en la clasificación general del Giro de Italia

Egan Bernal (Netcompany) y Einer Rubio (Movistar Team), únicos colombianos en el Giro de Italia, no pasaron apuros en la etapa 12 del Giro de Italia

Bernal y Rubio completaron la jornada en el pelotón principal y no perdieron tiempo en la clasificación general.

Egan se ubica 15 a 5'45'' y Rubio está 34 a 41'20''.

Clasificación general del Giro de Italia - Etapa 12

Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 44H17'41'' Jonas Vingegaar (Visma Lease a Bike) a 27'' Thymen Arensman (Netcompany) a 1'57'' Felix Gall (Decathlon) a 2'24'' Ben O'Connor (Tam Jayco AlUla) a 2'48'