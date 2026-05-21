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Giro de Italia

Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 12

El belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) se quedó con la victoria en la etapa 12 del Giro de Italia.
Daniel Zabala
Egan Bernal en el Giro de Italia 2026
Egan Bernal en el Giro de Italia 2026 // AFP

Una emocionante jornada con constantes fugas y sorpresas se registró este jueves 21 de mayo en la etapa 12 del Giro de Italia que contó con un recorrido 175 kilómetros con inicio en Imperia y meta en Novi Ligure.

La victoria del día fue para el belga Alec Segaert (Bahrain Victorious), quien sorprendió en el último kilómetros al lanzar un ataque, que dejó sin respuesta a los embaladores y a sus respectivos equipos.

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Segaert contó con la fuerza suficiente para rematar la jornada y cruzar en primer lugar y en solitario la línea de meta.

La segunda posición del día fue para Toon Aerts (Lotto Intermarché) a 3'' y el top 3 lo completó el uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS AStana TEam) a 3''.

Top 5 de la etapa 12 del Giro de Italia 2026

  1. Alec Segaert (Bahrain Victorious)
  2. Toon Aerts (Lotto Intermarché) a 3''
  3. Guillermo Thomas Silva (XDS AStana TEam) a 3''
  4. Ethan Vernon (NSN Cycling Team) a 3''
  5. Jasper Stuyven (Soudal Quick Step) a 3''

Colombianos en la etapa 12 y en la clasificación general del Giro de Italia

Egan Bernal (Netcompany) y Einer Rubio (Movistar Team), únicos colombianos en el Giro de Italia, no pasaron apuros en la etapa 12 del Giro de Italia

Bernal y Rubio completaron la jornada en el pelotón principal y no perdieron tiempo en la clasificación general.

Egan se ubica 15 a 5'45'' y Rubio está 34 a 41'20''.

Clasificación general del Giro de Italia - Etapa 12

  1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 44H17'41''
  2. Jonas Vingegaar (Visma Lease a Bike) a 27''
  3. Thymen Arensman (Netcompany) a 1'57''
  4. Felix Gall (Decathlon) a 2'24''
  5. Ben O'Connor (Tam Jayco AlUla) a 2'48'
  1. Egan Bernal (Netcompany) 5'45''

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