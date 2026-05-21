Giro de Italia 2026: posiciones y clasificación general tras la etapa 12

Una emocionante jornada se registró este jueves 21 de mayo en la etapa 12 del Giro de Italia que contó con un recorrido total de 175 kilómetros con inicio en Imperia y meta en Novi Ligure.

La fracción fue ganada el pedalista belga Alec Segaert (Bahrain Victorious), que sorprendió en el último kilómetro al lanzar un fuerte ataque, que dejó sin respuesta a los embaladores y a sus respectivos equipos.

Lea también Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 12

Segaert aguantó el ritmo para cruzar en primer lugar la línea de meta y quedarse con la victoria.

Lucha por la clasificación general

En la etapa 12 del Giro de Italia no se registró lucha por la clasificación general, ya que los favoritos se mantuvieron en el pelotón principal sin proponer escapadas o disputa por el tiempo.

El portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) defendió el primer lugar de la general, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) continúa segundo a 27''.

La tercera posición la ocupa del neerlandés Thymen Arensman (Netcompany - INEOS) a 1'57''.

Clasificación general del Giro de Italia - Etapa 12

Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 48H10'38'' Jonas Vingegaar (Visma Lease a Bike) a 27'' Thymen Arensman (Netcompany - INEOS) a 1'57'' Felix Gall (Decathlon) a 2'24'' Ben O'Connor (Tam Jayco AlUla) a 2'48''

Recorrido de la etapa 13 del Giro de Italia

Este viernes 22 de mayo continuará la acción del Giro de Italia con la etapa 12, que contará con un recorrido de 189 kilómetros.

La fracción dará inicio en Alessandria y contará con su línea de meta en Verbania.

Durante el recorrido, la jornada solo contará con un desafío montañoso en los últimos kilómetros con el ascenso al Ungiasca, puerto de montaña de tercera categoría con un desnivel promedio de 9.7% y una distancia de 4.7 kilómetros.