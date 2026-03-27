La Vuelta a Cataluña 2026 entra en su fase decisiva con la disputa de la sexta etapa, una jornada de 158,2 kilómetros entre Berga y Queralt que promete mantener la tensión tras la exhibición de Jonas Vingegaard en la montaña. El danés llega como líder sólido después de su triunfo en Coll de Pal, en un escenario que ahora vuelve a poner a prueba a los favoritos.

¡Golpe de autoridad! Jonas Vingegaard, ganador de la etapa 5 y nuevo líder en Cataluña

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El recorrido de este sábado presenta un perfil exigente, con ascensiones como el Coll de la Batallola, el temido Coll de Pradell y la Collada de Sant Isidre, antes del desenlace en alto en Queralt. Será una etapa de desgaste acumulado, ideal para que los aspirantes a la general intenten recortar diferencias o consolidar posiciones.

Tras lo visto en la jornada anterior, Vingegaard parte con ventaja psicológica y física sobre sus rivales. Su ataque en Coll de Pal no solo le permitió vestirse de líder, sino también abrir huecos importantes frente a corredores como Remco Evenepoel, que ahora está obligado a reaccionar si quiere mantener vivas sus opciones.

Vingegaard enfrenta la etapa de este siendo líder de la Vuelta a Cataluña

Otros nombres como Felix Gall y Lenny Martinez, bien posicionados en la general, también buscarán aprovechar el terreno para consolidarse en el podio. Mientras tanto, corredores como João Almeida necesitan arriesgar para recuperar tiempo.

La etapa de Queralt se presenta, así, como un nuevo capítulo clave en la lucha por la general, con Vingegaard defendiendo su liderato en un terreno que vuelve a favorecer a los escaladores y que podría terminar de perfilar el desenlace de la carrera.