Gran Fondo Giro de Italia Colombia 2026: listado oficial de ganadores

Con éxito se realizó el pasado domingo 1 de marzo el Gran Fondo Giro de Italia Colombia 2026, que contó con la participación de 2.500 ciclistas provenientes de todo el país.
La prueba contó con dos modalidades, Gran Fondo y Medio Fondo. El primer estilo tuvo un recorrido total de 132 kilómetros con más de 1.000 metros de desnivel.
El Medio Fondo presentó un recorrido total de 84 kilómetros.
Impacto del Gran Fondo Giro de Italia Colombia 2026
El Gran Fondo Giro de Italia Colombia 2026 tuvo un importante impacto en cada una de las poblaciones por las que pasó la caravana de ciclistas.
Guatavita, Sesquilé, Machetá, Tibirita y Guateque "vivieron una auténtica fiesta popular: muestras culturales, gastronomía local, banderas, música en las calles y acompañamiento permanente a los pedalistas".
RESULTADOS OFICIALES
GRAN FONDO HOMBRES
Categoría A (18-29 años)
Juan Pablo Triviño Rocha
Camilo Camacho Quintero
Andrés Ricardo Pérez Barajas
GRAN FONDO MUJERES
Categoría A (18-29 años)
Laura Alejandra Piñeros Solano
Categoría B (30-39 años)
Gina Samantha Martínez Wilches
Ana Ríos Ríos
Jury Gutiérrez
MEDIO FONDO HOMBRES
Categoría A (18-29 años)
David Hurtado Cárdenas
Rubén Darío Silva López
Jairo Leguizamón Rojas
MEDIO FONDO MUJERES
Categoría A (18-29 años)
Juliana Cortés Ortiz
Valentina Rozo
Sandra Espinosa Ávila