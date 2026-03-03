Gran Fondo Giro de Italia Colombia 2026: listado oficial de ganadores

Con éxito se realizó el pasado domingo 1 de marzo el Gran Fondo Giro de Italia Colombia 2026, que contó con la participación de 2.500 ciclistas provenientes de todo el país.

La prueba contó con dos modalidades, Gran Fondo y Medio Fondo. El primer estilo tuvo un recorrido total de 132 kilómetros con más de 1.000 metros de desnivel.

El Medio Fondo presentó un recorrido total de 84 kilómetros.

Impacto del Gran Fondo Giro de Italia Colombia 2026

El Gran Fondo Giro de Italia Colombia 2026 tuvo un importante impacto en cada una de las poblaciones por las que pasó la caravana de ciclistas.

Guatavita, Sesquilé, Machetá, Tibirita y Guateque "vivieron una auténtica fiesta popular: muestras culturales, gastronomía local, banderas, música en las calles y acompañamiento permanente a los pedalistas".

RESULTADOS OFICIALES

GRAN FONDO HOMBRES

Categoría A (18-29 años)

Juan Pablo Triviño Rocha

Camilo Camacho Quintero

Andrés Ricardo Pérez Barajas

GRAN FONDO MUJERES

Categoría A (18-29 años)

Laura Alejandra Piñeros Solano

Categoría B (30-39 años)

Gina Samantha Martínez Wilches

Ana Ríos Ríos

Jury Gutiérrez

MEDIO FONDO HOMBRES

Categoría A (18-29 años)

David Hurtado Cárdenas

Rubén Darío Silva López

Jairo Leguizamón Rojas

MEDIO FONDO MUJERES

Categoría A (18-29 años)

Juliana Cortés Ortiz

Valentina Rozo

Sandra Espinosa Ávila