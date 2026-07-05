Histórica victoria de Isaac del Toro en la etapa 2 del Tour de Francia

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) hizo historia este domingo 5 de julio al ganar la etapa 2 del Tour de Francia 2026. Del Toro se impuso en la jornada de 168,5 kilómetros que comenzó en Tarragona y meta en el castillo de Montjuïc en Barcelona.

Así fue la victoria de Isaac del Toro

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Isaac del Toro demostró gran fortaleza durante la etapa, ya que en algún momento de esta quedó relegado del grupo principal al sufrir un problema mecánico. Sin embargo, el mexicano se repuso para reincorporarse al pelotón y trabajar en beneficio del UAE Team Emirates.

En el ascenso final al castillo de Montjuïc, Del Toro los ojos estaban puestos en la posible batalla que podrían protagonizar Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar.

El mexicano aprovechó esta situación para lanzar un fuerte ataque dentro del último kilómetro, que le permitió tomar ventaja en la cabeza de carrera.

Isaac del Toro mantuvo el fuerte ritmo, el cual solo pudo ser igualado por su compañero de equipo Tadej Pogacar, quien controló cualquier movimiento de Jonas Vingegaard y en justo antes de llegar a la línea de meta celebró la victoria de Del Toro.

Así quedó la clasificación general tras la etapa 2

Con los resultados de este domingo, el danés Jonas Vingegaard se mantiene como líder de la clasificación general del Tour de Francia, pero ahora tiene a Tadej Pogacar en la segunda posición a solo seis segundos.

En la tercera casilla se ubicó el belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 15''

Top 5 etapa 2 del Tour de Francia

Isaac del Toro (UAE Team Emirates) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) Mattias Skjelmose (Lidl Trek)

Clasificación general del Tour de Francia - Etapa 2