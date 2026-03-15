Isaac del Toro, campeón de la Tirreno Adriático 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) sigue sorprendiendo al ciclismo internacional y este domingo 15 de marzo se revalidó como una de las nuevas figuras del pelotón mundial al convertirse en el nuevo campeón de la edición 61 de la Tirreno Adriático.

Del Toro conquistó su segundo título en una carrera por etapas del World Tour, teniendo en cuenta que ya se había impuesto en el UAE Tour.

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El mexicano logró la victoria al mantenerse en los primeros lugares en todas las etapas, hasta que consiguió el triunfo de fracción el sábado 14 de marzo en la sexta jornada.

Isaac del Toro superó en la clasificación general al italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe).

Jonathan Milan (Lidl Trek) ganó la última etapa

En la última etapa, que contó con un recorrido de 142 kilómetros con inicio en Civitanova Marche y meta en San Benedetto del Tronto, los embaladores y trenes de velocidad fueron los grandes protagonistas.

La definición del día tuvo al italiano Jonathan Milan como la gran figura, ya que se impuso en un emocionante embalaje para quedarse con la victoria del día.

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Milan superó en la línea de meta a Sam Welsford (INEOS Grenadiers) y a Laurenz Rex (Soudal Quick Step).

Top 5 de la etapa 7 de la Tirreno Adriático

1. Jonathan Milan (Lidl Trek)

2. Sam Welsford (INEOS Grenadiers) MT

3. Laurenz Rex (Soudal Quick Step) MT

4. Oded Kogut (NSN Cycling Team) MT

5. Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) MT