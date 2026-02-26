Isaac del Toro ayuda a Pogacar y le da golpe a Vingegaard

Inicia una nueva edición del Word Tour en donde los ciclistas poco a poco empiezan a sumar kilómetros y también puntos en lo que es el ranking UCI, donde se han venido dando varios movimientos importantes con las primeras carreras de la temporada.

El ranking mundial de la UCI 2026, sorprendió al sacar sus más recientes resultados en el que el mexicano, Isaac del Toro, logró un ascenso histórico al segundo lugar, consolidándose como una de las grandes figuras del pelotón internacional y dándole de paso un duro golpe a Jonas Vingegaard.

Lea también Gran Fondo Giro de Italia: detalles exclusivos del recorrido y más sorpresas

Así quedó el ranking UCI con su última actualización

Del Toro, con tan solo 23 años, viene brillando desde la temporada 2025 cuando se llevó la Maglia Bianca como mejor ciclista joven en el Giro de Italia. Ahora este buen momento lo revalidó al ganar la clasificación general del UAE Tour 2026, una de las pruebas más importantes del calendario WorldTour, donde también obtuvo victorias de etapa y mostró una regularidad excepcional.

Gracias a estas actuaciones, el joven corredor sumó 6.224 puntos, lo que le permitió superar al danés Jonas Vingegaard, relegado ahora al tercer puesto con 5 724 unidades, y colocarse solo por detrás del esloveno Tadej Pogačar, líder absoluto de la clasificación con 11 255 puntos.

Lea también El Tour de Francia y un peligroso rival invisible: El calor

Vingegaard no pudo iniciar en óptima forma la temporada 2026 por una caída durante un entrenamiento de la pretemporada y un proceso vírico que frenaron en seco su arranque. Este hecho sin duda alguna fue el punto de quiebre que le terminó costando el descenso en el ranking.

El ascenso de del Toro no solo es significativo por la posición en sí, sino también por la rapidez con la que ha escalado en el ranking UCI. A principios de temporada, pocos lo imaginaban tan cerca de la cima, pero su regularidad, su versatilidad en etapas de montaña y su capacidad para controlar carreras por etapas le han permitido dar este salto.

En otras noticias: Entrevista a Egan Bernal - Campeón Nacionales de Ruta 2026 | Gregarios 2026

Próximas carreras de Isaac del Toro y Vingegaard

La temporada 2026 apenas comienza, y con del Toro en el segundo lugar, la expectativa crece de cara a competiciones clave como Strade Bianche, en donde será gregario de Tadej Pogacar, Tirreno-Adriático y la Milano-Sanremo, donde buscará consolidar su posición o incluso acercarse más al liderato. Su rendimiento también ha generado debates sobre su capacidad para disputar grandes vueltas por etapas como el Giro de Italia, el Tour de Francia o la Vuelta a España.

Mientras que el ciclista danés, Jonas Vingegaard, estaría listo para debutar oficialmente en la temporada 2026, después de que el Team Visma Lease a Bike anunciara que el doble campeón del Tour de Francia tomará la partida de la París Niza, que se disputará entre el 8 hasta el 15 de marzo.