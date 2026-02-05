Jerónimo Calderón, nuevo campeón nacional contrarreloj sub 23

Jerónimo Calderón, integrante del Team Sistecrédito, se convirtió este jueves 5 de febrero en el nuevo campeón nacional de Colombia en la modalidad contrarreloj en la categoría sub 23.

Calderón fue el más rápido en la prueba de 44 kilómetros que tuvo como punto de partida la Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá y meta en el pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá.

El ciclista del Team Sistecrédito detuvo los cronómetros con un tiempo de 50 minutos y 52 segundos, que le permitió colgarse la presea dorada.

La segunda posición fue para Juan Diego Quintero (Team Perolike) con un registro de 50'53''. El podio lo completó Andrés Umbarila (SRC Cycling Team) con un tiempo de 51'56''.

Top 5 contrarreloj sub 23 Nacionales de ruta

1. Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) 50'52''

2. Juan Diego Quintero (Team Perolike) a 1''

3. Andrés Umbarila (SRC Cycling Team) a 1'04''

4. Nicolás Guzmán (Liga del Choco) a 1'31''

5. Juan Miguel Díaz (NU Colombia) a 2'18''

Más ganadores de los Campeonatos Nacionales de ruta

La primera jornada de los Campeonatos Nacionales de Ruta también dejó a sus nuevos campeones en las categorías juvenil y élite en las ramas femenina y masculina.

Estefanía Castillo - Campeona juvenil

José Manuel Posada - Campeón juveni

Samara Bedoya - Campeona sub 23

Jerónimo Calderín - Campeón sub 23

Diana Peñuela - Campeona élite

Brando Rivera - Campeón élite