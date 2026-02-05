Diana Peñuela se quedó con la ‘crono’ en el Campeonato Nacional de Ciclismo

Llegó la hora de definir a los ganadores de las distintas categorías del Campeonato Nacionales de Ciclismo. Seis carreras contra el reloj se protagonizaron este jueves 5 de febrero con vibrantes disputas, sobre todo en las categorías juveniles y élite femenina.

Vea también: José Manuel Posada ganó la contrarreloj juvenil en el Campeonato Nacional de Ciclismo

A partir de las 9 de la mañana, se llevó a cabo el recorrido de la categoría élite femenina. El punto de partida fue la Glorieta Calle 4 variante Zipaquirá y terminó en Pasavías antes de la Glorieta Calle 4 con 26,1 kilómetros por afrontar a lo largo de la jornada.

Aparte del punto de salida los ciclistas pasaron por la Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes Peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 previo de llegar a Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

¿QUIÉN GANÓ LA PRUEBA CONTRARRELOJ ÉLITE FEMENINA EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO?

Bajo ese panorama de las condiciones del recorrido de 26,1 kilómetros, la protagonista volvió a ser una de las experimentadas en la competencia. Se tata nada más ni nada menos que de la ciclista de 39 años, Diana Carolina Peñuela. La oriunda de Manizales que representa al Team Sistecrédito logró un tiempo de 32:54.

Diana Peñuela dejó una gran marca ya acostumbrada a ganar este tipo de competencias. Le sacó apenas siete segundos a la segunda con mejor tiempo que fue Camila Valbuena, demarcando la intensidad que hubo en la definición de la ganadora.

Le puede interesar: Nacionales de ciclismo: Samara Bedoya ganadora de la contrarreloj de damas Sub 23

Por su parte, el podio se completó con Stefanía Sánchez del Team Sistecrédito que ya tuvo un tiempo más alejado de Diana Peñuela por una diferencia de 43 segundos. Así terminó la jornada para la rama élite femenina

CLASIFICACIÓN DE LA CRONO ÉLITE FEMENINA DE LOS NACIONALES DE CICLISMO

1. Diana Carolina Peñuela – Team Sistecrédito | 32:54

2. Camila Valbuena – Bogotá IDRD | 33:01

3. Stefanía Sánchez – Team Sistecrédito | 33:37

Lea también: [Video] El infortunio de Harold Tejada en la 'crono' de los Nacionales de Ciclismo

4. Jennifer Sánchez – Ciclismo Capital | 34:04

5. Estefanía Herrera – Orgullo Paisa | 34:23