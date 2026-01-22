Jhonatan Narváez: así va en la general del Tour Down Under tras la etapa 2

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) dio un paso firme en su objetivo de revalidar el título del Tour Down Under 2026 y, tras la disputa de la segunda etapa, se ubica como segundo en la clasificación general, a solo seis segundos del liderato.

Narváez, campeón de la edición 2025, fue protagonista absoluto en la jornada de montaña entre Norwood y Uraidla, de 148,1 kilómetros, al finalizar segundo en la etapa, únicamente por detrás de su compañero de equipo, el australiano Jay Vine. Ese resultado se reflejó directamente en la general, donde ambos ocupan las dos primeras posiciones.

La etapa se definió en la exigente subida final a Corkscrew Road, un ascenso de 2,4 kilómetros al 9,4 %, donde el UAE Team Emirates impuso su poder colectivo. Adam Yates lanzó el ataque decisivo y allanó el camino para que Vine y Narváez se marcharan en dúo a falta de 13 kilómetros para la meta.

Con el trabajo coordinado entre ambos, la pareja abrió una diferencia cercana al minuto sobre sus perseguidores y cruzó la línea de llegada con un tiempo de 3 horas, 36 minutos y 42 segundos, consolidando el dominio del equipo emiratí en la alta montaña australiana.

Gracias a su victoria de etapa, Jay Vine asumió el maillot de líder, mientras que Narváez quedó segundo en la clasificación general, a seis segundos, una diferencia mínima que mantiene intactas las opciones del ecuatoriano de volver a levantar el título que ya consiguió el año anterior.

El rendimiento de Narváez confirma que atraviesa un gran momento de forma y que sigue siendo uno de los hombres fuertes del UAE Team Emirates – XRG, tanto para liderar carreras de una semana como para asumir roles importantes en los grandes objetivos de la temporada.

Clasificación general del Tour Down Under 2026

Jay Vine — UAE Team Emirates - XRG — 6:23:33 Jhonatan Narváez — UAE Team Emirates - XRG — a 0:06 Mauro Schmid — Team Jayco AlUla — a 1:05 Harry Sweeny — EF Education - EasyPost — a 1:12 Marco Brenner — Tudor Pro Cycling Team — a 1:14

Recorrido de la tercera etapa del Tour Down Under

El Tour Down Under continuará con una tercera etapa de media montaña, entre Henley Beach y Nairne, sobre 140,8 kilómetros. Allí, Narváez buscará seguir recortando diferencias y, si se presenta la oportunidad, atacar el liderato en su camino hacia la defensa del título.