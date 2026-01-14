[Video] La bicicleta de Pogacar fue vendida en una cifra escandalosa: "La más cara de la historia"

La bicicleta más costosa de la historia del ciclismo ya tiene nombre propio y pertenece al esloveno Tadej Pogacar, figura del UAE Team Emirates. Se trata de la Colnago Y1Rs, una auténtica joya tecnológica que recientemente fue vendida por 190.500 dólares, estableciendo un récord sin precedentes en este deporte.

Este modelo fue utilizado por Pogacar en dos de los escenarios más exigentes y emblemáticos del calendario mundial: el Tour de Francia y el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, competencias en las que el esloveno volvió a demostrar su dominio y su capacidad para marcar diferencias.

La Colnago Y1Rs destaca por su precio y por ser una bicicleta de alto rendimiento, diseñada con los más avanzados materiales y desarrollos aerodinámicos, pensados exclusivamente para maximizar el desempeño de uno de los ciclistas más completos de todos los tiempos.

Pogacar ha contado a lo largo de su carrera con herramientas de lujo, un factor que, sumado a su talento natural y mentalidad competitiva, ha contribuido a sus sobresalientes actuaciones en las grandes vueltas, donde ha brillado con autoridad frente a los mejores del pelotón.

Por ello, no resulta extraño que muchos expertos y aficionados ya lo cataloguen como el mejor ciclista de la historia, una discusión que se alimenta tanto de sus resultados deportivos como del nivel de excelencia que rodea cada detalle de su preparación.

Calendario de Pogacar 2026

De cara a la temporada 2026, Pogacar iniciará su campaña en las clásicas de primavera, participando en la Milán–San Remo, el Tour de Flandes y la París–Roubaix, tres monumentos donde buscará seguir agrandando su leyenda en terrenos de máxima exigencia.

Posteriormente, el esloveno afrontará una de sus carreras predilectas, la Lieja–Bastoña–Lieja, prueba que ya ha conquistado en varias ocasiones y que marca tradicionalmente el inicio de su enfoque hacia las grandes vueltas.

El primer gran objetivo del año será el Giro de Italia, donde Pogacar buscará su segunda Maglia Rosa, tras el título logrado en 2024, con la expectativa de un nuevo duelo de alto voltaje frente a Jonas Vingegaard.

Luego llegará el Tour de Francia, la carrera más importante del mundo, donde ambos volverán a verse las caras en un escenario histórico. La temporada se cerrará con el Mundial de Ciclismo en Canadá y el tradicional Giro de Lombardía, donde Pogacar intentará poner el broche de oro a otro año destinado a la grandeza.