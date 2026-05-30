Jonas Vingegaard ganó la etapa 20 y es virtual campeón del Giro de Italia

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se confirmó como la gran figura del Giro de Italia 2026 al ganar este sábado 30 de mayo la etapa 20 que contó con un recorrido de 200 kilómetros con inicio en Gemona del Friuli y meta en puerto de montaña de segunda categoría en Piancavallo.

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Vingegaard logró su quinta victoria de etapa en la corsa rosa, que le permitió, además, convertirse en campeón virtual a falta de la jornada final de Roma este domingo.

Así ganó Jonas Vingegaard la etapa 20 del Giro de Italia

Durante la fracción de este sábado, Jonas Vingegaard demostró un buen estado de forma, ya que en la etapa definitiva, en el doble ascenso al Piancavallo se mantuvo junto a su equipo Visma Lease a Bike en la cabeza del pelotón principal.

A falta de 10 kilómetros para la línea de meta, Vingegaard decisión lanzar un ataque y encaminarse hacia la victoria del día.

En pocos minutos, el danés superó a los escapados, quienes no pudieron seguirle el ritmo, por lo que no tuvo problema para irse solo hacia la victoria y de esta manera aumentar su ventaja en el primer lugar de la clasificación general, lograr su quinta celebración de etapa en el Giro de Italia y confirmar el título.

Lucha por el podio y el top 10

Mientras Vingegaard buscó la victoria, en el pelotón principal Felix Gall (Decathlon), Derek Gee (Lidl Trek) y Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) disputaron el podio del Giro de Italia.

Gall defendió con gran calidad su segundo lugar, mientras que Gee atacó a Hindley por el tercer cajón, pero el ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe se defendió.