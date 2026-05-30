El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) dio una exhibición en el Giro de Italia al ganar este sábado 30 de mayo la etapa 20 que terminó con un puerto de montaña de segunda categoría en Piancavallo.

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Con este triunfo, el quinto de Vingegaard en la corsa rosa, el danés se convirtió en el campeón virtual de la carrera a falta de la jornada final de este domingo en Roma.

La victoria también le permitió a Jonas Vingegaard para sacar una diferencia mayor de cinco minutos en el primer lugar de la clasificación general con respecto al top 3.

Clasificación general del Giro de Italia - Etapa 20

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 80H17'01'' Felix Gall (Decathlon) a 5'22'' Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) 6'25'' Thymen Arensman (Netcompany INEOS) a 7'02'' Derek Gee (Lidl Trek) a 7'56' Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) a 9'39'' Michael Storer (Tudor) 10'13'' Davide Piganzoli (Visma Lease a Bike) a 10'52'' Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 11'24'' Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 12'54''

Recorrido de la etapa 21 del Giro de Italia

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Este domingo 31 de mayo terminará oficialmente el Giro de Italia con el tradicional paseo de la victoria, que tendrá lugar en Roma.

La jornada contará con un recorrido de 131 kilómetros en el que el danés Jonas Vingegaard se despedirá de la afición y celebrará la victoria.