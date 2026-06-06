La apuesta de Movistar por Einer Rubio: el detalle que sorprendió tras el Giro

El ciclista colombiano Einer Rubio continuará defendiendo los colores del Movistar Team hasta 2028. La escuadra española confirmó la renovación del contrato del escalador boyacense, quien extenderá así una relación iniciada en 2020 y completará nueve temporadas consecutivas en una de las estructuras más importantes del ciclismo mundial.

El anuncio, sorpresivo, llega pocos días después de la participación de Rubio en el Giro de Italia 2026; competencia en la que volvió a demostrar su fortaleza en la montaña y su capacidad para ser protagonista en los momentos decisivos de la carrera.

A lo largo de la edición 109 de la ronda italiana, el colombiano fue protagonista de varios ataques y también estuvo involucrado en uno de los episodios más comentados de la competencia tras un fuerte cruce con el italiano Giulio Ciccone.

La renovación es el reflejo de la confianza que Movistar Team mantiene en un corredor que se ha convertido en una de sus principales cartas para las grandes vueltas. Desde su llegada al equipo, Rubio ha construido una trayectoria ascendente que tuvo su punto más alto en 2023, cuando conquistó una etapa del Giro de Italia y también celebró una victoria parcial en el UAE Tour.

Einer Rubio seguirá en Movistar Team hasta 2028 tras consolidarse en el Giro de Italia

Además, el boyacense ha mostrado una notable regularidad en la clasificación general del Giro. Fue séptimo en la edición de 2024 y octavo en 2025, resultados que consolidaron su reputación como uno de los mejores escaladores latinoamericanos del pelotón internacional.

“Estoy muy feliz de haber renovado un par de años más y seguir siendo parte de la familia Movistar”, expresó Rubio en declaraciones publicadas por el equipo.

Por su parte, Sebastián Unzué destacó el crecimiento del colombiano dentro de la estructura. Con este nuevo acuerdo, Rubio tendrá la oportunidad de seguir liderando las aspiraciones del equipo español en la montaña y en las grandes carreras del calendario internacional.