La nueva estrategia de Jonas Vingegaard para derrotar a Pogacar en el Tour de Francia

El ciclista danés Jonas Vingegaard se prepara para afrontar la temporada 2026 en la que tendrá como gran reto el Tour de Francia, teniendo en cuenta que en las campañas de 2024 y 2025 ha sido superado por el esloveno Tadej Pogacar, quien se ha quedado con el título.

En el nuevo año, Vingegaard podría sorprender con su calendario, ya que se registraría su debut en la única gran vuelta en la que todavía no ha participado.

Lea también El Visma de Vingegaard y compañía anunció un nuevo ciclista para 2026

Se trata del Giro de Italia, que según se dio a conocer desde Dinamarca, entraría en el calendario de Jonas Vingegaard.









Se espera que el anuncio oficial sobre el programa de Jonas Vingegaard se dé a conocer el 13 de enero en La Nucia, España, cuando se lleve a cabo el evento de presentación del Team Visma Lease a Bike.

"La decisión ya está tomada y se anunciará la próxima semana durante la jornada de prensa de Visma | Lease a Bike ", informó Feltet.

Lea también Jonas Vingegaard da la sorpresa: inesperada confesión sobre su retiro

De esta manera, se confirmarían los rumores que aseguraban que el ciclista danés, doble campeón del Tour de Francia, estaba preparando su aparición del Giro de Italia con el objetivo de ganarlo y sumar a su palmarés las tres grandes vueltas.

A pesar de su inminente aparición en la corsa rosa, Vingegaard mantendrá como principal objetivo del Tour de Francia, en donde volverá a rivalizar con Tadej Pogacar.