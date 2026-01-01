El Visma de Vingegaard y compañía anunció un nuevo ciclista para 2026

El equipo Visma | Lease a Bike anunció oficialmente la incorporación de un nuevo corredor para la temporada 2026, en el marco de su ambicioso proyecto deportivo que tiene como principal objetivo volver a ganar el Tour de Francia.

A través de sus canales oficiales, la escuadra neerlandesa confirmó la llegada del ciclista francés Louis Barré, quien firmó un contrato por tres temporadas y se unirá al equipo a partir del próximo año.

Barré, de 25 años, llega al Visma como un refuerzo estratégico para las clásicas de montaña, terreno en el que ha mostrado un notable crecimiento y regularidad en el ciclismo internacional.

En su corta pero sólida trayectoria, el francés ha logrado destacarse en pruebas de alta exigencia como la Amstel Gold Race, el Critérium del Dauphiné, el Tour de Romandía y el Tour de Guangxi, resultados que llamaron la atención de uno de los equipos más fuertes del World Tour.

Declaraciones de Barré a su llegada al Visma

Tras oficializarse su fichaje, Barré explicó las razones de su decisión y aseguró que el proyecto del Visma fue determinante. “La historia del equipo y los planes que tienen me convencieron de verdad. Es uno de los mejores equipos del mundo y creo que aquí puedo progresar significativamente”, afirmó.

El corredor también resaltó el carácter innovador de la estructura neerlandesa, destacando aspectos como la nutrición, el equipamiento y los métodos de entrenamiento, elementos que considera clave para alcanzar su mejor versión como profesional.

En lo deportivo, Barré señaló que su prioridad seguirá siendo brillar en las clásicas y aportar en las etapas de montaña, aunque también tiene la intención de evolucionar en las carreras por etapas de una semana y aportar al equipo en diferentes escenarios.

Dentro del Visma, el francés está llamado a cumplir un rol de gregario de lujo, especialmente en apoyo a Jonas Vingegaard, quien apunta nuevamente a conquistar el Tour de Francia en 2026.

El danés tendrá como principal rival a Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates, en lo que se perfila como un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas del ciclismo actual, mientras el Visma continúa reforzando su nómina y en los próximos días podría anunciar más incorporaciones.



