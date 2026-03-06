La prueba en la que reaparecerá Egan Bernal: INEOS Grenadiers tiene listo un plan

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal causó preocupación en sus seguidores, después de que el INEOS Grenadiers no lo incluyera en su nómina para disputar la edición 20 de la Strade Bianche que se llevará a cabo este sábado 7 de marzo.

La ausencia de Egan causó sorpresa, ya que en el inicio de la temporada se tenía planificada su participación en la clásica italiana que se caracteriza por sus tramos de sterrato.

Al no ser confirmado en la nómina de INEOS Grenadiers para la Strade Bianche se empezaron a generar especulaciones con algún problema físico o de salud con el colombiano.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Egan está en buen estado y ya tendría lista su próxima carrera.

INEOS alista la próxima carrera de Egan Bernal

Tras no ser anunciado para la Strade Bianche, se tiene previsto que Egan Bernal reaparezca en una prueba oficial con el uniforme del INEOS Grenadiers este lunes 9 de marzo.

Se tiene previsto que Egan dispute la edición 61 de la Tirreno - Adriático, que se extenderá hasta el domingo 15 de marzo.

La participación del colombiano en la carrera de los dos mares servirá, además de preparación para el gran objetivo del pedalista, quien pretende disputar el Giro de Italia.

Rivales de Egan en la Tirreno Adriático

Egan Bernal tendría un gran listado de rivales por los puestos de privilegio de la Tirreno Adriático, entre los que se destacan Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe), Isaac del Toro y Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates).

También harán parte de la prueba Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Richard Carapaz (EF Education Easy Post).