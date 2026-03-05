Sorpresa con Egan Bernal: el INEOS lo baja de importante carrera

Incertidumbre se empezó a generar con el ciclista colombiano Egan Arley Bernal, después de que el INEOS Grenadiers no lo incluyera en la nómina que disputará el sábado 7 de marzo la edición 20 de la Strade Bianche.

En el inicio de la temporada 2026, Egan tenía en sus planes participar en la tradicional prueba italiana en la que fue top 3 en la edición de 2021.

Sin embargo, ni el colombiano ni el neerlandés Thymen Arensman, quienes se creía liderarían la formación británica en la carrera del sterrato fueron tenidos en cuenta.

Ante este panorama, la nómina del INEOS Grenadiers para la edición 20 de la Strade Bianche estará conformada por Jack Haig, Lucas Hamilton, Kim Heiduk, Axel Laurance, Artem Shmidt, Connor Swift y el colombiano Brandon Rivera.

¿Qué pasa con Egan Bernal?

Después de revalidar el título de Campeonato Nacional de ruta de Colombia y ocupar la séptima posición en la prueba francesa de la Faun-Ardèche Classic, Egan Bernal no ha sido incluido en la nómina del INEOS Grenadiers para las próximas pruebas del calendario de la temporada 2026.

Luego de participar en la Faun-Ardèche Classic, se esperaba que Egan hiciera presencia en la Faun Drome Classic del domingo 1 de marzo.

Sin embargo, el colombiano no tomó la partida de la carrera y en su momento se aseguró que se prepararía para afrontar la Strade Bianche.

Por tal motivo, este jueves 5 de marzo causó sorpresa que Egan tampoco fuera incluido en la nómina para la carrera italiana, por lo que se empezaron a generar especulaciones con respecto a algún problema de salud o físico.

Se espera que en las próximas horas el INEOS Grenadiers o el propio ciclista se pronuncien o den pistas de la continuación del calendario en la temporada 2026.