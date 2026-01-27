La UCI suspende a otro ciclista colombiano por dopaje

La Unión Ciclista Internacional confirmó este martes 27 de enero la suspensión provisional del ciclista colombiano Germán Darío Gómez Becerra, después de arrojar resultado positivo en una prueba contra el dopaje.

Según el informó de la UCI, a Gómez se le encontró boldenona en su organismo en una muestra tomada fuera de competencia el 28 de diciembre de 2025.

"La Unión Ciclista Internacional (UCI) anuncia que el ciclista colombiano Germán Darío Gómez Becerra ha sido notificado de un resultado analítico adverso para boldenona y uno de sus metabolitos* en una muestra recogida fuera de competición el 28 de diciembre de 2025", detalló la UCI.

Teniendo en cuenta el reglamento internacional, el ciclista colombiano estará suspendido de manera provisional, pero tendrá derecho de solicitar el análisis de la muestra B.

En caso de registrar un nuevo resultado analítico adverso, Germán Darío Gómez podría recibir una sanción de hasta cuatro años.

¿Qué es la boldenona?

La boldenona es un esteroide que mejora el crecimiento de la masa muscular y la fuerza. Es utilizada en la producción de alimentos para animales.

Sin embargo, varios atletas colombianos se han visto afectados por esta sustancia que está muy presente en la carne de vaca, teniendo en cuenta que se le suministra al ganado para mejorar el producto final.

Varios deportista del país se han visto afectados por la sustancia al consumir carne de vaca. Algunos casos recordados con los de los pesistas Yenny Sinisterra, Juan Solís y Ana Iris Segura, el ciclista Fabián Puerta y el tenista Robert Farah, entre otros.