Gaviria peleó el sprint final; resumen y ganador etapa 1 del AlUla Tour

Puntual a la cita de los esprinters, el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) estrenó el jersey de líder en el AlUla Tour 2026 al imponerse con poderío en la recta final de la primera etapa, disputada con salida y meta en el Camel Cup Track, con un recorrido de 158 km.

Poderoso Milan (Tolmezzo, 25 años), quien impuso su descomunal fuerza de llegada para levantar los brazos por primera vez en la temporada, fue superior a todos los rivales que componían el grupo de 18 corredores que formaban la cabeza de carrera.

El ciclista transalpino, ganador de 4 etapas en el Giro, 2 en el Tour de Francia (donde vistió el maillot verde en 2025), ganó con un tiempo de 3h.36.36, a una media de 43,8 km/hora, seguido por el belga Milan Fretin (Cofidis) y de otro italiano, Matteo Moschetti (Q36.5).

Lea también: Visma anunció accidente de Jonas Vingegaard: ¿cómo está el corredor danés?

En otras noticias: un repaso del recorrido de la etapa 2 en el 'Gran Fondo Giro de Italia' que se llevará a cabo en Colombia este 2026

Así quedó Fernando Gaviria en la etapa 1 del AlUla Tour

Se metió en la pelea por la victoria el colombiano del Caja Rural Seguros RGA, Fernando Gaviria, pero finalmente se conformó con la octava plaza. El pelotón llegó enseguida, a apenas 2 segundos del vencedor.

De esta forma, Milan, que logró la victoria 26 en su palmarés, será el encargado de lucir el maillot rojo de líder en la segunda etapa, con Fretin a 4 segundos y Moschetti a 6. Gaviria partirá octavo a 10 segundos.

Lea también AlUla Tour 2026: dos colombianos participarán en la carrera

Así fue el etapa 1 del AlUla Tour

Una primera jornada nerviosa, marcada por el viento, los abanicos y algunas caídas. Hubo lucha desde los primeros kilómetros, pero el pelotón no permitió alegrías excepto a algunos corredores poco peligrosos para la general.

Las caídas hicieron su aparición. En una de ellas se vio involucrado uno de los favoritos, el suizo del UAE, Jan Christen, lo que obligó al equipo a remolcar a su líder hasta el pelotón. Los abanicos propiciaron fracturas en el pelotón.

Quedaron 18 en cabeza, con nombres destacados en materia de velocidad, con Milan como máximo exponente. Cofidis estuvo atento y trató de jugar sus bazas para Fretin, como el Pic Nic para Timo De Jong, quien fue el primero en atacar en la recta de meta.

No se inmutó el gigante Jonathan Milan, quien, fiel a su estilo demoledor, machacó los pedales para ganar con absoluta autoridad. Este miércoles se disputa la segunda etapa con salida y llegada en entre Almanshiya, de 152 km.